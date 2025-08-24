YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
1-13 Ağustos tarihlerinde tercihleri alınan YKS yerleştirme sonuçlarının 25 Ağustos'ta açıklanacağı öğrenildi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 17:50, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 17:51
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercihleri 1-13 Ağustos tarihlerinde alınmıştı.
Kayıtlar da 1-5 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre YKS sonuçları 25 Ağustos'ta öğleden önce açıklanacak.