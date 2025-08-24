Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un bazı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Sel ve ulaşımda aksama riski var!
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 11:55, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 11:56
Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon 'un batı ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.