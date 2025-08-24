Engelli Memur Emeklilik Hakları Hakkında Bilgi Talebini İçeren Ziyaretçi Soruları

Detaylar/Değerlendirmeler:

İsteğe bağlı sigortalılık konusu:

5510 kapsamında olanlar 5434 kapsamında olanlar için uygulanan isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanamazlar, bu durumdakilerin isteğe bağlı sigortalılıkları ESNAF statüsünde geçen hizmet olarak kabul edilir. Bu konudaki değerlendirmelerimiz için,

Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı:

5510 kapsamında olan memurlardan % 60 ve üzeri engelli olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ile bu süre içinde 3960 gün SGK primleri ödenmiş hizmetleri olduğunda engellilikten dolayı yaşlılık aylığına hak kazanmış olurlar. Bu konulardaki değerlendirmelerimiz için,

Engelli emeklilikte yaş şartı:

Gerek malullük, gerekse de engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması için bir yaş şartı bulunmaz. Bu konuyu da içeren değerlendirmelerimiz için,

Engelli aylığı için görevde bulunma şartı:

5510 kapsamında olan memurların engellilikten dolayı aylık müracaatlarını görevde iken yapmaları gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu konuda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,

Emeklilikte yeni rapor istenmesi konusu:

Bu konuda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,

Hizmet birleştirme konusu:

Bu konudaki değerlendirmelerimiz için,

Bu minvalde sorularınız ve cevap değerlendirmelerimiz şu şekilde olmaktadır:

Soru : Sayın yetkili, 04/10/1983 doğumluyum. İlk kez özel sektörde sigortalı olarak işe başlayarak 13/12/2005-27/12/2005 tarihleri arasında 15 gün, 26/06/2010-27/07/2010 tarihleri arasında da 24 gün olmak üzere toplamda emekliliğe esas 39 günlük sigortalılığım bulunmaktadır. Lisans mezunu olarak % 46 oranındaki engelli sağlık kurulu raporumla (doğuştan ortopedik engelli) girmiş olduğum Ekpss sonucunda Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni unvanıyla 06/11/2014 tarihinde ilk kez devlet memuru olarak göreve başladım ve halihazırda görevime devam etmekteyim. Bu görev sürem içerisinde devlet memuriyetinden önceki sigortalı çalışmalarımı kurumuma dilekçe vererek emekli sandığına aktardım. Başta bahsettiğim mevcut engellilik oranıyla memuriyete başladıktan kısa bir süre sonra gerekli başvuruları yaparak vergi indiriminden yararlandım. 04/09/2020 tarihli Ötv indirimiyle araç almak amacıyla başvurduğum son sağlık kurulu raporumda engellilik oranım süresiz ibareli ve % 60 olarak belirlendi ve ayrıca bu oran ile tekrar vergi indirimine başvurarak bir üst dereceden vergi indiriminden yararlanmaya başladım. E-devlet Hitap hizmet dökümümde "15 sigortalılık yılına tabidir. 15 yıl hizmeti doldurduğu taktirde emekliliğe hak kazanır. 65 yaş sınırına tabi olup 04/10/2048 tarihine kadar çalışabilir." ibaresi bulunmaktadır. Ayrıca şu an itibariyle devlet memuriyetindeki hizmet günüm 10 yıl 8 ay 26 gün, sigortalılık hizmet günlerimle birlikte 10 yıl 10 ay 5 gündür.

Tüm bu sorularıma sorduğum maddeler halinde cevap vermeniz beni çok memnun edecek. İyi çalışmalar dilerim.

Tüm bu bilgiler sonucunda yardımcı olursanız sevineceğim birkaç sorum olacak:

Soru 1-Devlet memuriyetinden istifa edip dışardan isteğe bağlı sigorta ödeyerek emekli olma hakkım var mıdır?

Soru 2-Böyle bir hakkım var ise bugün tarihli istifa edip görevimden ayrılmış olduğumu baz alarak ne kadar süre isteğe bağlı sigorta ödemem gerekecek?

Cevap 1 ve 2 - İstifa sonrası isteğe bağlı sigortalılık ESNAF statüsünde geçen süre olur ve 1 Ekim 2008 öncesi çalışmalarınız olduğu için hizmet bütünleşmesinde son 7 yıl hizmet (1260 gün) kuralı işler. Dolayısıyla 1260 gün ve daha fazla isteğe bağlı sigortalılık olduğunda ESNAF statüsünde emeklilik şartlarına tabi olursunuz.

Soru 3-Hitap hizmet dökümümde belirtildiği gibi 15 hizmet yılını doldurduktan sonra emekli olabilmem için ayrıca belli bir yaşı beklemem gerekecek mi?

Cevap 3- Engelli emeklilikte yaş şartı bulunmaz.

Soru 4- Dışardan isteğe bağlı sigorta ödeme şansım var ise ödeme yapacağım bu süre içerisinde derece ve terfim de ilerleyecek midir? (Emeklilik sonunda 3/1 derece ve kademesine ulaşarak yeşil pasaport çıkarabilme hakkını elde etmek için)

Cevap 4- İsteğe bağlı sigortalılık ESNAF statüsünde değerlendirildiğinden, memurluktan ayrıldıktan sonra derece ve terfi işlemleriniz olmaz.

Soru 5-Tüm şartları sağladıktan sonra emeklilik işlemlerini başlatırken 04/09/2020 tarihli son raporumda süresiz ibaresi olmasına rağmen yeni bir rapor çıkarmam gerekecek midir?

Cevap 5- Yukarıda belirttiğimiz gibi yeni bir rapor istenmesine gerek olmadığını değerlendirmekle birlikte bu konuda SGK Sağlık Kurulundan bilgi alınmasında fayda olacağını değerlendirmekteyiz.

NOT: Genel değerlendirmelerimiz bu şekildedir. Yine de, tavsiyemiz öncelikli olarak durumlarınızı Kurumunuzla paylaşmanız ve Kurumunuzca da durumunuzun SGK na iletip alınacak cevaba göre hareket etmek olacaktır.