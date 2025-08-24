Türk Haber-Sen Başkanı: Türkiye Kamu-Sen Ağırlığıyla Hepinizi Tartar!

Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu, sendikalar arasında artan tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yücel Kazancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konfederasyona yönelik eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi.

Kazancıoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Kamu-Sen, ağırlığıyla alayınızı birden tartar! Türkiye Kamu-Sen'e dil uzatmaya cüret edenlerin sicilleri; ahlaksızlıklarla, makam hırslarıyla, kirli pazarlıklarla doludur. Dün koltuk uğruna kimlerin kapılarında nöbet tuttunuz? İlkesizliğinizi perdelemek için kimlerle aynı masaya oturdunuz? 'Siyaset üstü sendikacılık' diyerek kamu çalışanlarını ve kamuoyunu nasıl aldattınız?"

Kazancıoğlu, açıklamasında rakip sendikalara ağır suçlamalarda bulunarak, geçmişte yapılan pazarlıklara, siyasi bağlantılara ve sendikal tutarsızlıklara dikkat çekti. "İstanbul'dan Samsun'a hangi kaldırımların değnekçiliğini; Adana'dan Ankara'ya hangi tezgahların işpotacılığını yaptınız?" sözleriyle sert bir üslup kullandı.

"Bizim Pusulamız Türk Milleti"

Kazancıoğlu, Türkiye Kamu-Sen'in hiçbir çıkar odağına bağlı olmadığının altını çizerek şunları söyledi:

"Köksüz siyasi odakların ve işbirlikçi marjinal grupların oyuncağı oldunuz! Utanın! Kendi içlerinde çürüme ve ikiyüzlülük taşıyanların, Türkiye Kamu-Sen'e akıl vermeye kalkışması en hafif tabirle hadsizliktir! Türkiye Kamu-Sen; kuruluş felsefesinden aldığı kudretle, doğruları haykırmaktan, hak yolunda mücadele etmekten asla vazgeçmemiştir. Bizim yönümüzü ne çıkarcı odaklar belirler ne de kirli hesaplar. Bizim pusulamız Türk milletidir, devletimizin bekasıdır!"

Kazancıoğlu, Türkiye Kamu-Sen'in tarihsel mücadelesine vurgu yaparak, teşkilatın geçmişten bugüne nasıl güçlendiğini de dile getirdi:

"Bu teşkilat; ihanetin gölgesinden uzaklaştıkça güçlenmiş, safralarını attıkça arınmış, yüklerinden kurtuldukça yükselmiştir. Bugün Türkiye Kamu-Sen dimdik ayaktadır; yarın da bu milletin vicdanı, gür sesi olmaya devam edecektir."

"Bizim Yerimiz Bellidir"

Kazancıoğlu, sosyal medyada yayılan iddialara da sert yanıt verdi ve Türkiye Kamu-Sen'in duruşunu şu sözlerle netleştirdi:

"Bizim yerimiz bellidir: Devletimizin yanındayız, milletimizin yanındayız! Sosyal medyada yalan ve iftiralarla saldıran güruh bilsin ki; sizin ne olduğunuzu da kimlerin piyonu olduğunuzu da hangi karanlık odaklara hizmet ettiğinizi de milletimiz çok iyi bilmektedir."

"Kutlu Davamıza Kirli Eller Uzanamaz"

Açıklamasında, sendikal mücadeleye gölge düşürmeye çalışanlara da sert tepki gösteren Kazancıoğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Türkiye Kamu-Sen; dün olduğu gibi bugün de haysiyetin, dürüstlüğün, cesaretin adıdır! Bu kutlu davayı kirli ellerinizle gölgeleyemezsiniz. Bizim yolumuz milletin yoludur, bizim davamız devletin davasıdır!"



