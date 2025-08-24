Türk Haber-Sen Başkanı: Türkiye Kamu-Sen Ağırlığıyla Hepinizi Tartar!

Türkiye genelinde su krizi: Barajlar kuruyor, kesintiler kapıda!
Türkiye genelinde su krizi: Barajlar kuruyor, kesintiler kapıda!
2025 YKS tercih sonuçları neden hala açıklanmadı?
2025 YKS tercih sonuçları neden hala açıklanmadı?
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan'a casusluk gözaltısı
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan'a casusluk gözaltısı
Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak
Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak
Hakem Kurulu'nda ikinci gün tamamlandı
Hakem Kurulu'nda ikinci gün tamamlandı
Zeytinyağından kebaba: Gıdada tağşiş listesi açıklandı!
Zeytinyağından kebaba: Gıdada tağşiş listesi açıklandı!
Çocuklar arasında ölüm oyunu
Çocuklar arasında ölüm oyunu
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
e-YDS Sonuçları Açıklandı
e-YDS Sonuçları Açıklandı
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Türk Haber-Sen Başkanı: Türkiye Kamu-Sen Ağırlığıyla Hepinizi Tartar!

Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Kamu-Sen'e yönelik eleştirilere sert yanıt verdi. Kazancıoğlu, "Bizim pusulamız Türk milletidir, devletimizin bekasıdır" diyerek rakip sendikalara ve Kamu-Sen'e yönelik iddialara ağır sözlerle yüklendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 13:18, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 13:20
Yazdır
Türk Haber-Sen Başkanı: Türkiye Kamu-Sen Ağırlığıyla Hepinizi Tartar!

Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu, sendikalar arasında artan tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yücel Kazancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konfederasyona yönelik eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi.

Kazancıoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Kamu-Sen, ağırlığıyla alayınızı birden tartar! Türkiye Kamu-Sen'e dil uzatmaya cüret edenlerin sicilleri; ahlaksızlıklarla, makam hırslarıyla, kirli pazarlıklarla doludur. Dün koltuk uğruna kimlerin kapılarında nöbet tuttunuz? İlkesizliğinizi perdelemek için kimlerle aynı masaya oturdunuz? 'Siyaset üstü sendikacılık' diyerek kamu çalışanlarını ve kamuoyunu nasıl aldattınız?"

Kazancıoğlu, açıklamasında rakip sendikalara ağır suçlamalarda bulunarak, geçmişte yapılan pazarlıklara, siyasi bağlantılara ve sendikal tutarsızlıklara dikkat çekti. "İstanbul'dan Samsun'a hangi kaldırımların değnekçiliğini; Adana'dan Ankara'ya hangi tezgahların işpotacılığını yaptınız?" sözleriyle sert bir üslup kullandı.

"Bizim Pusulamız Türk Milleti"

Kazancıoğlu, Türkiye Kamu-Sen'in hiçbir çıkar odağına bağlı olmadığının altını çizerek şunları söyledi:

"Köksüz siyasi odakların ve işbirlikçi marjinal grupların oyuncağı oldunuz! Utanın! Kendi içlerinde çürüme ve ikiyüzlülük taşıyanların, Türkiye Kamu-Sen'e akıl vermeye kalkışması en hafif tabirle hadsizliktir! Türkiye Kamu-Sen; kuruluş felsefesinden aldığı kudretle, doğruları haykırmaktan, hak yolunda mücadele etmekten asla vazgeçmemiştir. Bizim yönümüzü ne çıkarcı odaklar belirler ne de kirli hesaplar. Bizim pusulamız Türk milletidir, devletimizin bekasıdır!"

Kazancıoğlu, Türkiye Kamu-Sen'in tarihsel mücadelesine vurgu yaparak, teşkilatın geçmişten bugüne nasıl güçlendiğini de dile getirdi:

"Bu teşkilat; ihanetin gölgesinden uzaklaştıkça güçlenmiş, safralarını attıkça arınmış, yüklerinden kurtuldukça yükselmiştir. Bugün Türkiye Kamu-Sen dimdik ayaktadır; yarın da bu milletin vicdanı, gür sesi olmaya devam edecektir."

"Bizim Yerimiz Bellidir"

Kazancıoğlu, sosyal medyada yayılan iddialara da sert yanıt verdi ve Türkiye Kamu-Sen'in duruşunu şu sözlerle netleştirdi:

"Bizim yerimiz bellidir: Devletimizin yanındayız, milletimizin yanındayız! Sosyal medyada yalan ve iftiralarla saldıran güruh bilsin ki; sizin ne olduğunuzu da kimlerin piyonu olduğunuzu da hangi karanlık odaklara hizmet ettiğinizi de milletimiz çok iyi bilmektedir."

"Kutlu Davamıza Kirli Eller Uzanamaz"

Açıklamasında, sendikal mücadeleye gölge düşürmeye çalışanlara da sert tepki gösteren Kazancıoğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Türkiye Kamu-Sen; dün olduğu gibi bugün de haysiyetin, dürüstlüğün, cesaretin adıdır! Bu kutlu davayı kirli ellerinizle gölgeleyemezsiniz. Bizim yolumuz milletin yoludur, bizim davamız devletin davasıdır!"


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber