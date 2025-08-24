Düğün konvoyunda kaza: Gelin hastaneye kaldırıldı

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop istikametine seyir halinde olan İbrahim Balkal idaresindeki 55 NN 755 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Emre Mert yönetimindeki 55 ASZ 435 plakalı gelin arabasının sağından geçmek istedi. Ancak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil gelin arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle gelin arabası refüjdeki bariyerlere çarparak, karşı şeride geçti. Kazaya neden olan araç ise yaklaşık 50 metre ileride durabildi. Kazada gelin Selin Cingöz (25) ve aynı araçta bulunan Nisanur Özçelik (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kameralara da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.