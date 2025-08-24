24 yaşındaki üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

Olay, 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen H.U. (24), yakınlarına hayatına son vereceğini söyledi. Bunun üzerine ailesi Samsun'dan İstanbul'a geldi. Çilingirle birlikte eve giren ailesi, H.U'yu boynundan asılı halde buldu.

Genç kızın ölümünde intihar iddiası

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Nişantaşı Üniversitesi'nde 3. sınıf iç mimarlık öğrencisi olduğu öğrenilen H.U.'nun intihar ettiği öne sürüldü. H.U.'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi. Üniversite öğrencisi kızın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.