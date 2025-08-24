Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
Sapanca'da kutlama için yakılan meşaleler otluk alanda yangına yol açtı. İtfaiye ekipleri alevleri güçlükle söndürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 07:17, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 07:27
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kutlama amacıyla yakılan meşaleler nedeniyle otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan Seyit Terası mevkisinde meydana geldi. Kutlama için bölgeye gelen gençler, ahşap alanı gül yapraklarıyla süsleyip meşalelerle etkinlik düzenledi. Ancak meşalelerden sıçrayan alevler, otluk alanda yangına sebep oldu. Yangının çıkmasının ardından gençler bölgeden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangının Seyri ve Müdahale
- Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.
- Polis ekipleri, yangının çıktığı alanın yanında yanmış meşaleler buldu.
- Yangına neden olan kişilerin tespiti için polis tarafından çalışma başlatıldı.