Otizmli çocuğa dayak iddiasına 12 ay taksitle 11 bin lira ceza

Isparta'da ev sahibi ile kiracı arasında başlayan tartışmada, annesinin kucağındaki 4 yaşındaki otizmli kızına darp uygulandığı iddiasıyla açılan davada mahkemenin şüpheliye 11 bin 200 lira para cezası vermesi aileyi sarstı. 4 yaşındaki kızının otizm engelinin değerlendirmeye alınmadığını söyleyen baba İbrahim Halil Sökmen, "Kızımın canının bedeli 11 bin 200 lira olamaz. Yetkililerden adalet istiyorum" dedi.

Isparta'nın Bağlar Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda, İbrahim Halil Sökmen ve eşi Nurcan Sökmen, iddiaya göre apartman dairesinde yaşadıkları evin sahibi Z.D. ile kapı önüne çöp atılması nedeniyle tartışmaya başladı. Nurcan Sökmen'in, "Burada insan yaşıyor, bunu neden yaptınız" sözleri üzerine büyüyen tartışmaya polis ekipleri müdahale etti. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine karakola götürüleceği sırada, Z.D.'nin polislerin elinden kurtularak Nurcan Sökmen'in kucağındaki 4 yaşındaki otizmli kızı Sinem Ece Sökmen'in boğazını sıktığı, ardından yere düşürdüğü ve yerde defalarca tekmelediği iddia edildi. Olayın polis tutanaklarına geçmesinin ardından aile küçük kızlarını hastaneye götürerek darp raporu aldı ve şikayetçi oldu. Yaklaşık 1 yıl süren davanın sonunda mahkeme, sanık Z.D.'ye yalnızca 11 bin 200 lira para cezası verdi. Bu cezanın da aylık bin lira taksitlerle 12 ayda ödenmesine karar verilmesi aileyi derinden sarstı.

Daire önündeki pislik nedeniyle tartışma başladı

Olayın üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtiğini ve olay günü eşiyle alışveriş yapmak için dışarı çıktığını, ardından eve döndüklerinde apartmanda temizlik yapıldığı ve ancak tüm pislikler kendi dairelerinin önüne atıldığını anlatan Halil İbrahim Sökmen, "Eşim, ev sahibinin kızına 'Bu pislik buraya atılır mı? Burada insan oturuyor' dediğinde tartışma başladı. Ben de durumu ev sahibinin eşine bildirdim, ev sahibinin eşi 'Gerekirse ben temizlerim' dedikten sonra olay daha büyüdü. Sözlü tartışma sırasında ben müdahale etmedim çünkü eski hükümlüydüm ve yeniden ceza alıp çocuğumdan ayrı kalmak istemedim. Polis ekiplerini aradım ve ekipler olay yerine geldi. Ben durumu onlara, eşim ve çocuğumun evde olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunduğunu anlattım" ifadelerini kullandı.

"Kızımın boğazını tuttu ve yere atıp defalarca tekmeledi"

Polis ekiplerinin iki tarafı da dışarı çıkardığını belirten Sökmen,

" Ancak bu şahıs polislerin elinden kurtularak eşimin yanına geldi, bir eliyle eşimin saçını, diğer eliyle kızımın boğazını tuttu. Kızım yere düştü ve yerde defalarca tekmelendi. Düşmenin etkisiyle kızımın gözünün altında hala bir iz bulunuyor. Olay sonrası kızımıza darp raporu aldık ve konuyu mahkemeye taşıdık. Kızım otizm hastası olaydan önce biraz konuşabiliyordu ama şimdi konuşmuyor. Mahkemede ilk davada basit yargılama usulüyle sınırlı bir para cezası verildi. Biz bu karara itiraz ettik. Son duruşmada sanık mahkemede parmağıyla kızımı işaret ederek 'benim bu çocukla bir derdim yok, bunun annesiyle problemim var' dedi. Buna rağmen mahkeme kararı 11 bin 200 lira cezayı 12 ay boyunca aylık bin lira ödeme şeklinde verildi"

şeklinde konuştu.

"Kızımın canının bedeli 11 bin lira mı"

"Biz araba mı alıyoruz ya da buzdolabı mı alıyoruz? Kızımın canının bedeli 11 bin lira mı" diyerek sitem eden baba Sökmen, "Olay sonrası kızımın göz altındaki izi geçti, kızımın kalıtsal bir rahatsızlığı da olabilirdi. Şu anda hiç konuşamıyor. Mahkeme esnasında hakime hanım, 'bu çocuk otizm hastası, adli tıptan bir rapor çıkarın ve dosyaya ekleyin' demedi. Ceza nasıl belirlendi, anlayamadım. Fiile konu olan kadın sürekli 'ben Ispartalıyım, bana hiçbir şey olmaz, para cezası verilir' diyordu ve gerçekten öyle oldu"

dedi.

Bu süreçte, adaletin yerini bulmasını sağlamak için gerekli her yere başvuracağını belirten Sökmen, "Tekrar söylüyorum, bir çocuğun canının bedeli bu kadar olmamalı. Devletimizden adalet bekliyorum. Kızım ve eşim için koruma talep ediyorum ve en kısa sürede adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ben para pul hiçbir şey istemiyorum" diye konuştu.

İbrahim Halil Sökmen, son davada kızının engelli raporunun dikkate almadığını iddia ederek davayı istinaf yasa yolunun tamamen kapattığını, bu davanın tekrar detaylı bir şekilde incelenmesini ve adaletin sağlanması için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti.



