Bayraktar'dan uyarı: Temiz çevre için milli seferberlik şart

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temiz çevre için milli seferberlik başlatılması gerektiğini belirterek, "İçtiğimiz suya, solduğumuz havaya kadar karışan zehirli atıkları çevreye bırakanlara karşı ağır yaptırımlar ve caydırıcı cezalar uygulayalım" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, iklim değişikliği, kuraklık ve çevre kirliliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine ilişkin açıklama yaptı.

Artan kirliliğin, azalan yağışların tarımsal üretim ve canlı yaşamını tehdit ettiğine dikkati çeken Bayraktar, bilimsel çalışmaların ilerleyen yıllarda 3 milyardan fazla insanın su kıtlığı yaşayacağını ortaya koyduğunu kaydetti.

Bayraktar, her geçen yıl nüfus artışının etkisiyle kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının azaldığına işaret ederek,

"Ülkemizde insan eliyle su kaynaklarımıza zarar veriliyor. Kuraklık yaşadığımız ve suya ihtiyacımızın her geçen gün arttığı bu dönemde mevcut su kaynaklarımızın korunması hayati önem taşıyor. Ne yazık ki arıtılmadan veya yetersiz şekilde arıtılarak doğaya bırakılan sanayi atıkları, akarsu ve yer altı sularımızı kirletiyor"

değerlendirmesinde bulundu.

"Kaynakları korumak milli bir mesele"

Mudurnu Çayı'nın zehirli fabrika atıklarıyla kirletilmesinin kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Bayraktar, bu olay nedeniyle hayvanların zehirlendiğini ve tarım topraklarının kirlendiğini belirtti.

Sakarya Nehri üzerinden denize ulaşan zehirli suların deniz yaşamındaki canlılara da zarar verdiğini hatırlatan Bayraktar, olay sonrası gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığını, bölgeye zehirli atıklarını bırakan firmanın yasal şartları sağlayana kadar kapatıldığını, başka bir firmaya da idari para cezasının uygulandığını bildirdi.



