Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Memur-Sen'den sert çıkış: Manipülasyonları bırakın, gerçeklerle yüzleşin!

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, köşe yazısında sendikalar arasındaki tartışmalara sert yanıt verdi. Çakırcı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurmama kararının memurların haklarını koruma iradesinin bir sonucu olduğunu belirtti ve eleştirilere yanıt olarak sert sorular yöneltti: Hakem'e üye göndermeyerek 58 kazanımın korunmasını sağladıklarını vurguladı. Meclis üzerinden kazanım vaadinde bulunanlara 8 kritik soru yöneltti. "Memur-Sen Türkiye'nin en büyük emek hareketidir; yalanlarınızın altında boğulup gideceksiniz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 14:19, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 14:24
Memur-Sen'den sert çıkış: Manipülasyonları bırakın, gerçeklerle yüzleşin!

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, sendikal tartışmalara ilişkin kaleme aldığı köşe yazısında çok sert açıklamalarda bulundu.

Çakırcı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurmama kararının ve buna rağmen Hakem Kurulu'na üye göndermenin, "memurların haklarını kaybetmemesi" için alınmış bir strateji olduğunu vurguladı.

"Mücadelemiz Sınanmaya İhtiyaç Duymuyor"

Çakırcı, Hakem Kurulu'na başvurulmamasının "hakları koruma iradesi"nin bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hakem'e başvurmama kararı da Hakem'e üye gönderme kararı da, büyük mücadelelerle kazanılan hakları koruma iradesinin ve memurların hak kaybına yol açabilecek belirsizliklere fırsat vermeme hassasiyetinin bir sonucudur. Kararlılığımızın ve emek mücadelemizin sınanmaya ihtiyacı yoktur."

Memur-Sen'in bugüne kadar yaptığı eylemleri hatırlatan Çakırcı, 25 bin kişilik miting, Maliye Bakanlığı'na yürüyüş, iş bırakma eylemleri, 81 ilde basın açıklamaları ve "Memur Nöbette" çadırları gibi adımları hatırlatarak, sendikanın dik duruşunu ve emeğin hakkı için mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı.

"58 Kazanımı Kaybetmeyeceğiz"

Çakırcı, Hakem Kurulu'na üye göndermenin önemine dikkat çekti:

"Hakem Heyeti'ne üye göndererek süreç boyunca elde ettiğimiz 58 kazanımın heba olmasına izin vermedik. Hakeme başvurmama kararıyla sendikacılık kanununun değiştirilmesi yönünde verdiğimiz uzun mücadeleye de yeni bir ivme kazandırdık."

"Memurlar Üzerinden Kirli Hesaplar Yapılıyor"

Çakırcı, sosyal medyada yürütülen tartışmalara da sert yanıt verdi ve sendikal rekabetteki manipülasyonlara dikkat çekti:

"Memurlar üzerinden kirli hesap yapanların, ucuz polemik peşinde koşanların, sosyal medya trollerinin, siyasi vesayetten ibaret bir sendikal geçmişe sahip kişilerin yürüttüğü algı operasyonları boş laftan ibarettir. Memuru kirli emellerinize alet etmenize asla izin vermeyeceğiz."

Memur-Sen'den 8 Kritik Soru

Çakırcı, Meclis'i adres göstererek Hakem Kurulu'nu devre dışı bırakmak isteyenlere 8 önemli soru yöneltti:

  1. Toplu sözleşme görüşmelerinde talep edilen artışları yapmayan hükümetin, Meclis'te bunu vereceğinin garantisi var mı?
  2. Uzlaşmazlık tutanağındaki 58 maddeye zarar gelirse, 3 milyon memurun mali kaybını kim karşılayacak?
  3. Meclis'te sayısal çoğunluk kamu işvereninin temsil ettiği mevcut hükümette değil mi?
  4. Muhalefet bugüne kadar bütçe kanununda hangi maddeleri değiştirdi de memur maaşları için hükümetin teklifini değiştirebilsin?
  5. Meclis'te toplantı tutanağında yer alan 58 maddenin görüşülüp kanunlaşacağını kim iddia edebilir?
  6. Muhalefet baskısıyla kazanım elde edileceği söyleniyorsa, bu baskı neden Hakem Kurulu için işletilmiyor?
  7. Son 20 yılda muhalefetin baskısıyla hangi mali düzenleme kamu çalışanlarının lehine yasalaştırıldı?
  8. Hakem Kurulu, Meclis'te yapılacak düzenlemelerin önünde hangi engeli teşkil ediyor?

"Memur-Sen Türkiye'nin En Büyük Emek Hareketidir"

Çakırcı, rakip sendikalara yönelik eleştirilerini sertleştirerek açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Algı operasyonları, manipülasyon ve kirli motivasyon taktiklerini çok iyi biliyoruz. Onların derdi memurun hakkı değil, Memur-Sen'in varlığıdır. Biz Türkiye'nin en büyük emek hareketiyiz; yıllar geçtikçe daha da güçleneceğiz, sizler ise yalanlarınızın altında boğulup gideceksiniz."


