Türkiye genelinde su krizi: Barajlar kuruyor, kesintiler kapıda!

Türkiye genelinde barajlardaki doluluk oranlarının hızla düşmesi, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen su krizi riskini gündeme taşıdı.

Ankara'dan İzmir'e, Konya'dan Gaziantep'e kadar birçok kentte baraj seviyeleri kritik eşiklerin altına geriledi. Uzmanlar, hem yerel idarelerin yetersiz su yönetimi politikalarını hem de merkezi hükümetin plansız altyapı çalışmalarını eleştiriyor.

Baraj Doluluk Oranları

Türkiye Genelinde Baraj Doluluk Oranları (2025) Yüzdeler şehir/baraj bazlı bildirilen son durumları göstermektedir. Şehir bazlı baraj doluluk oranları ve durum Şehir Baraj / Genel Durum Doluluk Oranı (%) Durum Ankara Genel ortalama 8,16 Kritik İzmir 4 baraj %10'un altında

Balçova: %25 . Güzelhisar: %56 %10 altı - 56 Tehlikeli Konya Altınapa: %9 . Bağbaşı: %15 9 - 15 Kritik Uşak Ana kaynak tükendi 0 Kritik Bursa Genel ortalama 18 Tehlikeli Tekirdağ Genel ortalama 1 Çok Kritik Elazığ Hamzabey Barajı tamamen kurudu 0 Çok Kritik Gaziantep Genel ortalama 18,7 Tehlikeli İstanbul Genel ortalama 43,24 Normal

Sorumluluk Tartışması Büyüyor

Uzmanlara göre krizin temel sebeplerinden biri uzun süredir devam eden kuraklık olsa da, asıl sorun yetersiz su yönetimi. Yerel yönetimler su tasarrufu konusunda yeterli politikalar geliştiremezken, merkezi yönetimin yeni baraj ve altyapı yatırımlarında geç kalması, tabloyu daha da ağırlaştırıyor.

Vatandaşa Uyarı: "Su Tasarrufu Hayati"

Çevre mühendisleri ve meteoroloji uzmanları, vatandaşlara "zorunlu su tasarrufu" çağrısı yaptı. Önümüzdeki haftalarda bazı şehirlerde zorunlu kesinti takvimleri açıklanması bekleniyor.

Zekeriya ELTİMUR