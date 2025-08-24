Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugünden itibaren kavurucu sıcaklar yurt genelinde kademe kademe etkisini yitirecek. Hava sıcaklıkları bugün, özellikle yurdun kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak. Sıcaklıkların güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Karadeniz kıyılarının yanı sıra Bilecik, Bolu, Karabük ve Tokat'ta gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Bugün Beklenen Hava Sıcaklıkları

Balıkesir: 31 derece

31 derece Edirne: 32 derece

32 derece İstanbul: 30 derece

30 derece Denizli: 35 derece

35 derece İzmir: 35 derece

35 derece Manisa: 35 derece

35 derece Adana: 35 derece

35 derece Antalya: 31 derece

31 derece Ankara: 31 derece

31 derece Samsun: 29 derece

29 derece Trabzon: 28 derece

28 derece Erzurum: 33 derece

33 derece Diyarbakır: 41 derece

41 derece Gaziantep: 40 derece

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sıcaklıkların yüksek seyrettiği bölgelerde vatandaşların güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları ve bol sıvı tüketmeleri önerilmektedir. Özellikle gök gürültülü sağanak yağış beklenen illerde ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmalıdır.



