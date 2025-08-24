Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Sıcak hava dalgası etkisini kaybediyor! Meteoroloji'nin açıklamasına göre kuzey ve batıda 3-5 derece düşüş, bazı illerde ise şiddetli yağış bekleniyor. Hangi şehirlerde hava nasıl olacak?
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 07:13, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 07:16
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugünden itibaren kavurucu sıcaklar yurt genelinde kademe kademe etkisini yitirecek. Hava sıcaklıkları bugün, özellikle yurdun kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak. Sıcaklıkların güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Karadeniz kıyılarının yanı sıra Bilecik, Bolu, Karabük ve Tokat'ta gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Bugün Beklenen Hava Sıcaklıkları
- Balıkesir: 31 derece
- Edirne: 32 derece
- İstanbul: 30 derece
- Denizli: 35 derece
- İzmir: 35 derece
- Manisa: 35 derece
- Adana: 35 derece
- Antalya: 31 derece
- Ankara: 31 derece
- Samsun: 29 derece
- Trabzon: 28 derece
- Erzurum: 33 derece
- Diyarbakır: 41 derece
- Gaziantep: 40 derece
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Sıcaklıkların yüksek seyrettiği bölgelerde vatandaşların güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları ve bol sıvı tüketmeleri önerilmektedir. Özellikle gök gürültülü sağanak yağış beklenen illerde ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmalıdır.