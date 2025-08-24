Devlet korumasındaki kız çocuklarına sanatla terapi

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde devlet korumasındaki kız çocuklarının yaşadığı Çocuk Evleri Sitesinde yürütülen "Organik Sabunlara Keçe İşleme Terapisi" projesi kapsamında 10-18 yaş arası kız çocukları haftanın dört günü düzenlenen atölyelere katılıyor.

Kız çocukları, sabunlara keçeyle iğneleme yöntemiyle resim işleyerek hem el becerilerini geliştiriyor hem de duygularını ifade etme imkanı buluyor.

Sanatsal terapi çalışması, çocuklara hem disiplinli ve sabırlı bir çalışma alışkanlığı hem de grup çalışması içinde işbirliği yapma becerisi de kazandırıyor.

İğneleme yöntemiyle yapılan işlemler sırasında çocuklar, yoğunlaşma ve dikkatlerini bir noktada toplama fırsatı bulurken, aynı zamanda içsel dünyalarındaki duyguları sanat yoluyla dönüştürme imkanı elde ediyor.

Birçok kız çocuğu bu süreçte resme, dikişe ve el işine olan yatkınlığını fark ederken, bazıları için bu atölye gelecekteki mesleki yönelimlerinin kapısını aralıyor.

Hazırlanan eserler, kuruluşa gelen misafirlere ve çocukların okul arkadaşlarına hediye edilerek Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor.

Projeyle işlenen her bir sabun, bir iyileşme hikayesini, yeniden başlama arzusunu ve umutla örülen bir geleceği yansıtıyor.

- "Öz güveni artan çocuğun ruhsal gelişimi destekleniyor"

Projenin yürütüldüğü Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Belkıs Adatepe Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet korumasındaki çocuklara üstün hizmet ilkesi ile hizmet verdiklerini, bu doğrultuda çeşitli çalışmalar ve atölyeler düzenlediklerini söyledi.

Çiçek, "Organik Sabunlara Keçe İşleme Terapisi" projesi kapsamında açılan atölyede kız çocuklarının organik sabunlarla ve renkli keçelerle sabunlara iğneleme yöntemiyle desen verdiklerini belirterek, "İlk başladığımızda bir ürünü yapmaları uzun sürüyordu, çocuklarımızın bilmediği bir alandı. Aynı zamanda iğneyle ve makasla çalışmak çocuklarımız için zor bir görevdi. Şimdi çoğu çocuğumuz alıştı ve aktif olarak katıldığı için çok daha kısa sürede üretim yapıyor. Burada devlet korumasında 80 çocuğumuz var, hepsi aktif olarak bu atölyeye katılıyor." ifadelerini kullandı.

Zor geçmişe ve yaşanmışlıklara sahip kız çocuklarının devlet korumasına alındıktan sonra, geçmişlerindeki izleri silmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çiçek, projenin amacını şöyle anlattı:

"Koruma altındaki çocuklarımızın iletişimlerini, becerilerini geliştirmek, sosyal, zihinsel ve psikolojik gelişimlerini desteklemek için böyle bir atölye açma gereği duyduk. Çocuklarımız beraber çalışırken iletişim becerileri gelişiyor, grup çalışması yapmayı öğreniyorlar. Kendileri bir ürün ortaya koyduklarında bu ürünün gözle görülebilir olduğunda öz güvenleri artıyor. Öz güveni artan çocuğun ruhsal gelişimi destekleniyor. Böyle olunca da aslında birçok çocuğumuzu kazanmış oluyoruz. İğneleme yöntemiyle çalışırken öfke kontrolleri de gelişiyor."

- "Travmalı bir çocuğumuz konuşmayı reddederken projeyle iletişim kurmaya başladı"

Çiçek, projeye katılan çocuklardaki değişimlere tanıklık ettiklerini kaydederek, "Değişimlerine ilişkin çok fazla örneğimiz var. Bir çocuğumuz buraya ilk geldiğinde kesinlikle kimseyle konuşmuyordu. 6 aya yakın çocuğumuzun sesini belki hiç duymadık, hiçbir yöntemle konuşmasını sağlayamadık. Buradaki çalışmaya katıldıktan sonra yavaş yavaş konuşmaya, iletişim kurmaya başladı. Kişisel gelişimi çok iyi, iletişim becerileri gelişti, herkesle sohbet ediyor. Travmalı bir çocuğumuz konuşmayı reddederken projeyle iletişim kurmaya başladı. Birçok konuda yeterliliği arttı." diye konuştu.

Atölyede, terapinin yanı sıra sanata ilgisi olan çocukları keşfederek farklı alanlara yönlendirdiklerini anlatan Çiçek, bu şekilde çocukların gelecekte yapmak istedikleri meslekleri de şekillendirebildiğine dikkati çekti. Çiçek, "Mesleki olarak da bu sanat onlara fayda sağlıyor. İleride sadece sabun işleyerek bile bir meslek edinmiş ve bunu hem sanat hem de ticarete dönüştürmüş olacaklar." dedi.

- "Sanat eserleri Türkiye'nin çeşitli yerlerinde herkesin evine giriyor"

Çiçek, projeden faydalanmak isteyen diğer kuruluşlara destek sağlayabileceklerini belirterek, "Hocalarımız ve çocuklarımızla beraber diğer kuruluşlardaki arkadaşlarıyla da iletişim kurarak aynı yerlerden gelmiş ama farklı kurumlarda kalan çocukların bir arada iletişim halinde olması da olumlu bir kazanım olur." diye konuştu.

Çocukların ortaya çıkardıkları eserleri okul arkadaşlarına ve kuruluşa ziyarete gelenlere hediye de ettiklerini dile getiren Çiçek, "Bu sanat eserleri aslında bir şekilde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde herkesin evine giriyor, kızlarımız da bundan çok mutlu oluyor." şeklinde konuştu.