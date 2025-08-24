İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos günü ve 24 Ağustos'ta yapılacak tören provası boyunca Vatan Caddesi ve bağlantı yolların kapatılacağını açıkladı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Hangi yollar kapalı, alternatifler neler?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 07:17, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 07:20
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 24 Ağustos Pazar günü prova gerçekleştirilecek ve bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda, kentte yapılacak provalar ve tören programı nedeniyle belirli yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların kullanılabileceği bildirildi. Bugün saat 05.45 itibarıyla prova bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ayrıca, birçok cadde ve sokaktan bu bulvara girişler de geçici olarak kapalı olacak.
Trafiğe Kapatılacak Yollar
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak
- D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri
- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
- Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Adnan Menderes Bulvarı girişleri
- Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri
- Hal Yolu Güneyden gelip Vatan Caddesi girişleri
- Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
- Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
- Sulukule Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
Alternatif Güzergahlar
- Turgut Özal Millet Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
- Atatürk Bulvarı
- D-100 Karayolu
- O-3 Hal Yolu