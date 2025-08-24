Fındık hasadında gizli tehlike: Solunum hastalıkları artıyor!

Karadeniz'de fındık hasadı devam ederken, ürünün toplanması ve işlenmesi ile birlikte kurutma işlemleri sırasında ortaya çıkan toz ve polenler, solunum yolu hastalıklarını tetikleyebiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Fındığın serilmesi, toplanması, patoz işlemi ve çuvala konulması sırasında etrafa saçılan tozlar alerjik yapıya sahip. Fındık tozu, astımı ve alerjik duyarlılığı olan kişileri olumsuz etkiliyor. Aile boyu tarım yaygın oluyor. Buna bağlı olarak da kronik hastalıkları olanların ve yaşlı kişilerin hayat kalitesi değişiyor" dedi.

Fındık Hasadında Sağlık Riskleri

Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı sürerken, üreticiler olgunlaşan ürünü toplamanın yanı sıra kurutma işlemlerine de devam ediyor. Bahçelerde olgunlaşan fındığın toplanması ve işlenmesi sırasında ortaya çıkan toz ve polenler, özellikle solunum yolu hastalıklarını tetikleyebiliyor. Uzmanlar, sıcak havada uzun süreli ağır tarım faaliyetlerinin sıvı ve mineral kaybına yol açtığını, uyku düzenini bozduğunu ve bu nedenle kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ile yaşlıların fındık hasadı döneminde daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Astımı Olanlar İçin Uyarılar

Prof. Dr. Tevfik Özlü, fındığın serilmesi, toplanması ve çuvallara doldurulması sırasında etrafa saçılan tozların alerjik yapıda olduğuna dikkat çekiyor:

Özellikle Trabzon, Giresun ve Ordu gibi bölgelerde fındık sezonuna mahsus bazı hastalar görülmeye başlandı.

gibi bölgelerde fındık sezonuna mahsus bazı hastalar görülmeye başlandı. Fındık işçiliği sıcak havada saatler boyunca ağır fiziksel koşullarda yapılıyor.

Astımı ve alerjik nezlesi olanlar bu dönemde ataklarla hastanelere başvuruyor.

Aşırı duyarlılık zatürresi yaşayan hastalarla da karşılaşılabiliyor.

Fındık tozu, astımı ve alerjik duyarlılığı olan kişileri olumsuz etkiliyor.

Solunum Yolu Hastalığı Olanlara Tavsiyeler

Solunum yolu hastalığı bulunanların fındığın işlendiği ortamlardan uzak durması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özlü, şu belirtilere dikkat çekiyor:

Nefes darlığı

Hırıltılı solunum

Öksürük

Balgam

Geniz akıntısı

Burun tıkanıklığı

Hapşırık

Boğazda ve gözlerde yanma, sulanma ve kaşıntı

Solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye yatışlar da başlıyor. Bu tür rahatsızlığı olan kişilerin kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ortamda bulunmak bile toz ve polenleri solumak için yeterlidir; bu nedenle dikkatli olunmalı.

Aşırı Eforun Ortaya Çıkardığı Sorunlar

Aşırı efor ve yorulmanın da ortaya çıkardığı sorunlar arasında:

Aşırı terleme ve buna bağlı sıvı kaybı

Mineral kaybı

Uyku düzeninin bozulması

Bu dönemde bütün aile bir araya geliyor ve aile boyu tarım yaygınlaşıyor. Kronik hastalıkları olanların ve yaşlı kişilerin hayat kalitesi değişiyor, buna bağlı sorunlar yaşanabiliyor. Bu mevsimde sağlığı koruma noktasında dikkatli olmakta fayda var.



