'Trafikte kabadayılık taslayan asfalt zorbalarına toleransımız sıfır!'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada, trafikte "asfalt zorbalığı" yapanlara toleranslarının sıfır olduğunu vurguladı. Yerlikaya, 2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Trafik güvenliği, toplumsal güvenliğin bir parçasıdır" dedi.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik kazalarının Türkiye'de yarattığı tabloya dikkat çekti.

"Trafik kimsenin egolarını tatmin etme yeri değildir. Trafikte kabadayılık taslayan bu asfalt zorbalılarına toleransımız sıfırdır" diyen Yerlikaya, trafik güvenliğinin en az terör, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele kadar bakanlığın birincil sorumluluk alanı olduğunu belirtti.

"Her gün 17 canımızı kaybediyoruz"

Yerlikaya, istatistiklerin vahim tabloyu ortaya koyduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde maalesef 2024 yılında 6 bin 351 canımızı yitirdik. Bu, her gün 17,4 insanımızı trafik kazalarında kaybettiğimiz anlamına geliyor. Her gün içimizden birileri evlat acısıyla yanıp tutuşuyor. Adımlarını yeni atmaya başlayan nice çocuklar öksüz ve yetim kalıyor. Bayramlarda boyunlar bükük kalıyor. Her gün sessizce eksiliyoruz. Ve ne yazık ki bu eksilmenin adı, trafik kazası."

"Trafik güvenliği toplumsal güvenliğin bir parçasıdır"

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğinin önemini şöyle vurguladı:

"Trafik güvenliği; kazaların önlenmesi, can kayıplarının azaltılması, yaralanmaların en aza indirilmesi ve maddi zararların engellenmesi için alınan teknik, hukuki, sosyal ve idari önlemlerin bütünüdür. Bu bütünü oluşturmamız için ihtiyacımız olan, trafik kültürü inşa etmektir."

Yerlikaya, trafik kazalarının yalnızca bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğunun altını çizdi:

"Trafik yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte aşırı hızla kazanacağınız 2 dakika size bir şey kazandırmaz ama o hız, bir ailenin hayatını karartabilir."



