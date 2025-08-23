Denizli'de orman yangını çıktı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 18:35, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 18:35
Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.