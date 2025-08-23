Marmaris'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve polis ekiplerince yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında çalışma yürütüldü.

