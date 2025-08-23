Düğüne giden çocuğa köpek saldırdı
Aksaray'da ailesiyle birlikte düğüne giden 12 yaşındaki Yurdagül Kaygusuz'a çoban köpeği saldırdı. Kaygusuz, hastanede tedaviye alındı
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde meydana geldi.
Ailesi ile düğüne giden Yurdagül Kaygusuz, yanında geçerken fark etmediği zincire bağlı çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin sol bacağından ısırdığı Yurdagül Kaygusuz, yere düşerek başını çarptı.
Düğündekilerin kurtardığı Yurdagül Kaygusuz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaygusuz, hastanede tedaviye alındı.