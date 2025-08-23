Sağlık Bakanı Memişoğlu: Emine Erdoğan'ın mektubu insanlığın ortak vicdanına güçlü bir çağrıdır

Memişoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşam mücadelesi veren çocuklara dikkat çekerek, uluslararası toplumun sorumluluğuna vurgu yaptı.

Mektubun önemine değinen Memişoğlu, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Gazze'ye dair Melania Trump'a hitaben kaleme aldığı tarihi mektubu, insanlığın ortak vicdanına yapılmış güçlü bir çağrıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze'de hayatta kalma mücadelesi veren çocukların yaşam hakkını korumanın evrensel bir sorumluluk olduğunu belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Hayatta kalma mücadelesi veren 1 milyonu aşkın Gazzeli çocuğun yaşam hakkını korumak, insanlığın ortak vicdan borcudur. Din, dil, ırk ve inanç ayrımı gözetmeksizin hiçbir çocuğun öldürülmediği, her çocuğun sağlıklı ve güvenli bir geleceğe sahip olduğu bir dünyayı tesis etmek hepimizin görevidir."