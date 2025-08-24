Burak Yılmaz ilk maçında galibiyetle başladı!

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Burak Yılmaz, Gaziantep'te çıktığı ilk maçında galibiyet aldı.

