Burak Yılmaz ilk maçında galibiyetle başladı!

Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde ilk maçında Gençlerbirliği'ni son dakika penaltısıyla 2-1 mağlup etti.

Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 07:26, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 07:30
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Burak Yılmaz, Gaziantep'te çıktığı ilk maçında galibiyet aldı.

Maçtan önemli dakikalar

  • 5. dakikada konuk ekip Gençlerbirliği'nin atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun rakibi geçtikten sonra çektiği şutta kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı çeldi.
  • 8. dakikada konuk ekip Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Göktan Gürpüz'ün ortasında arka direkte Zuzek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1.
  • 12. dakikada Gaziantep FK'nin atağında orta sahanın solundan serbest vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Kozlowski'nin kafa vuruşunda topu kaleci Gökhan, kontrol etti.
  • 36. dakikada Gaziantep FK'nin atağında topla buluşan Maxim, ceza sahası dışında rakibi tarafından düşürüldü. Faul atışını kullanan Maxim'in vuruşunda kaleci Gökhan, topu direğin üstünden kornere gönderdi.
  • 43. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Orta sahadan Maxim'in savunma arkasına attığı uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Sorescu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
  • 45+4. dakikada Kozlowski'nin pasında topla buluşan Lungoyi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti
  • 51. dakikada savunmada kaptırılan topu alan Metehan Mimaroğlu'nun ara pasında topla bilişan Abdurrahim'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
  • 54. dakikada Metehan'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında Traore'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
  • 79. dakikada ceza sahasına giren Sorescu'nun pasında Maxim'in gelişine vuruşunda top üstten oyun alanını terk etti.
  • 88. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza yayına uzaklaştırılan topa Sorescu'nun sert vuruşunda kaleci Gökhan, gole izin vermedi.
  • 90+2. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Lungoyi'yi formasından Nalepa'nin çekmesi üzerine hakem Atilla Karaoğlun penaltı noktasını gösterdi. Nalepa ise ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Penaltı atışını kullanan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 2-1

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi

Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Sorescu, Abena, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Semih Güler), Rodrigues, Ogün Özçiçek (Dk.74 Luis Perez), N'diaye (Dk.60 Bacuna), Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Boateng
Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Traore (Dk. 69 Samed Onur), Göktan Gürpüz (Dk.82 Dilhan Demir), Nalepa, Abdurrahim Dursun (Dk. 69 Sinan Osmanoğlu), Metehan Mimaroğlu (Dk. 69 Koita)
Goller: Dk. 43 Sorescu, Dk. 90+2 (penaltıdan) Maxim (Gaziantep FK), Dk. 8 Zuzek (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kart: 90+2 Nalepa (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Dk.31 Boateng, Dk. 37 Arda Kızıldağ Dk. 58 Abena (Gaziantep FK), Dk. 45 Traore, Dk. 59 Göktan Gürpüz, Dk. 63 Nalepa, Dk. 85 Gökhan Akkan, Dk. 86 Samed Onur (Gençlerbirliği)


