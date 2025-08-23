Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,90 ile Çan2 Termik oldu. En çok değer kaybeden hisse yüzde 14,06'yla Tureks Turizm Taşımacılık olarak öne çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,62 değer kazanarak 11.372,33 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.850,22 ve en yüksek 11.398,27 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi yüzde 4,81 artışla 14.746,58 puan ve hizmetler endeksi yüzde 2,27 yükselişle 11.330,17 puan, mali endeksi yüzde 4,80 kazançla 15.126,47 puan ve teknoloji endeksi yüzde 5,25 primle 24.947,49 puan oldu.

Çan2 Termik en çok prim yapan hisse oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,90 ile Çan2 Termik oldu.

Çan2 Termik'i yüzde 22,68 ile Şekerbank, yüzde 22,56 ile Sasa Polyester izledi.

En çok düşen hisse Tureks Turizm Taşımacılık

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,06'yla Tureks Turizm Taşımacılık, yüzde 11,87'yle Efor Çay Sanayi ve yüzde 5,84'le Hektaş olarak sıralandı.

En değerli şirket Aselsan

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 827 milyar 640 milyon lirayla Aselsan, 628 milyar 320 milyon lirayla Garanti BBVA ve 472 milyar 438 milyon lirayla Koç Holding oldu.


