Adıyaman'da minibüs sele kapıldı: 3 kişi kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sele kapılan minibüsteki 3 kişi kurtarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2026 10:21, Son Güncelleme : 14 Şubat 2026 10:36
İ.U. idaresindeki minibüs, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Tecirli köyü yakınlarında, kentte etkili olan yağış sonrasında oluşan sele kapıldı.

Minibüste mahsur kalan şoför ile 2 yolcu, aracın üzerine çıkarak yardım istedi.

Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle 3 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.

