Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
İzmir'de istinat duvarı çöktü: 2 bina ve 6 araç hasar gördü

İzmir'in Menemen ilçesinde yağış sonrası istinat duvarının çökmesi sonucu 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar meydana geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2026 13:48, Son Güncelleme : 14 Şubat 2026 13:40
Kentte dün etkili olan şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkisiyle Menemen ilçesindeki 29 Ekim Mahallesi'nde bir istinat duvarının çökmesi sonucu 6 katlı 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Olayın ardından giriş katında çökme yaşanan 2 bina ile çevredeki bir apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Toplam 3 binadaki 151 kişi Menemen Belediyesi sosyal tesislerine götürüldü.

Evi hasar gören bina sakinlerinden Gözde Aktaş, saat 04.00 sıralarında büyük bir sesle uyandıklarını, binanın giriş kısmının çökmesi nedeniyle komşularının penceresinden dışarıya çıkabildiklerini söyledi.

Büyük korku yaşadıklarını ifade eden Aktaş, 2022 yılında istinat duvarını yapan firmaya dava açtıklarını sözlerine ekledi.

