Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!

İstanbul'daki düğün ve davet salonları, kır düğünü mekanları ile söz ve isteme organizasyonlarının yapıldığı evlerde, çalışanların dinlenme hakkını korumak ve sektörde ortak bir standart oluşturmak amacıyla 1 Mart'tan itibaren salı günleri tatil uygulamasına geçilecek.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO), sürdürülebilirlik ve çalışan refahı gözeterek, 1 Mart'tan itibaren kent içerisindeki düğün davet salonları, kır düğünü mekanları ve söz isteme evlerinin salı günü kapalı olması için tavsiye kararı aldı.

Alınan kararla, işletme sahipleri ve çalışanların dinlenme hakkının korunması, birden fazla işletmesi bulunan üyelerin iş yükünün dengelenmesi, çalışan motivasyonunun ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Salı günü etkinliği bulunan işletmelerin ise bilgileri önceden İSTDO'ya yazılı olarak bildirmesi gerekiyor. Etkinliklerin salı gününe denk gelmesi halinde salonlar en erken saat 17.00'den sonra açılabilecek.

Karara uymayan işletmeler hakkında, odanın "Uyulması Zorunlu İlke ve Teamülleri" çerçevesinde işlem yapılacak.

Denetim personeli sahada görev yapacak

İSTDO Başkanı Adem Sönmez, AA muhabirine, İstanbul'da yaklaşık 1300 düğün salonunda vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Türkiye'deki düğünlerin, Anadolu'da sosyal yardımlaşma anlayışıyla sürdürülen bir gelenek olduğunu belirten Sönmez, geleneği sürdürmek için sektör olarak çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Sönmez, düğün sektöründe zaman zaman bazı kararlar aldıklarını, daha önce alınan tavsiye kararlarının sahada karşılık bulduğunu dile getirdi.

Sektör çalışanlarının dinlenmesi amacıyla önemli bir tavsiye kararı aldıklarını belirten Sönmez, "Esnaflardan ve işletmelerde görev yapan müdürlerden gelen talepler doğrultusunda, 13 Ocak 2026 tarihinde yapılan genel kurulda, 1 Mart itibarıyla salı günlerinin tatil edilmesi yönünde tavsiye kararı aldık. Aldığımız bu karar personelin dinlenmesine katkı sağlayacak." dedi.

Sönmez, İstanbul'daki kadın kuaförlerin salı günleri kapalı olmasının bu kararda etkili olduğunu belirterek, işletmelerde yapılacak törenlere yönelik istisnaların da bulunduğunu ifade etti.

Salı günü tören yapmak isteyen işletmelerin odaya yazılı olarak bildirim yapmasının zorunlu olduğunun altını çizen Sönmez, "Akşam saat 17.00'den sonra işletmelerimiz açık olacak. Düğün, kına, söz, isteme ya da nikah gibi programlar odamızın bilgisi dahilinde yapılabilecek." diye konuştu.

Karara uymayan işletmelere yönelik yaptırımların bulunduğunu, sahada denetim personelinin görev yaptığını belirten Sönmez, "Odanın verdiği yükümlülükler doğrultusunda alınan kararlar uygulanacak. Ancak buna gerek olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu talep zaten üyelerden geldi. Sektör çalışanlarının büyük bölümü kadınlardan oluşuyor. Hafta sonları ise oldukça yoğun geçiyor. Pazartesi günü muhasebe ve tedarik işlemleri tamamlanacak, salı günü ise tüm personel için dinlenme fırsatı olacak. Hem işletmelerin hem personelin bir gün dinlenmesi, hizmetin daha iyi ve kaliteli sunulması açısından önemli. Aynı zamanda çalışan motivasyonunun artırılması ve sektörde ortak bir standart oluşturulması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Sektörde ara eleman ihtiyacı

Daha önce yanıcı ve parlayıcı maddelerin kapalı mekanlarda kullanılmasını yasakladıklarını hatırlatan Sönmez, bu kararın hem sektör hem de insanlar tarafından kabul gördüğünü kaydetti.

Sönmez, düğün ve hizmet sektöründe personel bulma konusunda da sıkıntı yaşandığını belirterek, çözüm için üniversiteler, meslek yüksekokulları, halk eğitim merkezleri ve İŞKUR ile işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi.

Garson, müzisyen, saha ve banket personeli gibi ara elemanlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Sönmez, bu alanda çalışmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.