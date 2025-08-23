Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Kamu Hakem Kurulu, memur maaşlarını görüşmek üzere çalışmalarına başladı.

İkinci toplantı tarihi belli oldu

Kurul'un 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor. Kurul'un kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Hükümetin memur ve memur emeklilerine zam teklifi neydi?

Hükümet 12 Ağustos'taki ilk teklifinde, 2026'nin ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam teklif etmişti.

15 Ağustos'taki ikinci teklifte ise ilk teklifteki oranlara ek olarak taban aylığa 1000 TL artış teklif edilmişti.

Son olarak 18 Ağustos'ta yapılan zirvede ise 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi. Ayrıca, 15 Ağustos'ta verilen 1000 lira taban aylığı artış teklifi de yinelendi.