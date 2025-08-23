Balıkesir'de art arda 2 deprem
Balıkesir beşik gibi sallanıyor. AFAD Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde art arda 2 deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.16'da 4,1 büyüklüğünde, saat 14.20'de 3.9 olmak üzere 2 deprem kaydedildi.
Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 15:38, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 15:41
Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Art arda 2 deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 14.16'da 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin, 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.