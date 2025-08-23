Balıkesir'de art arda 2 deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 14.16'da 4,1 büyüklüğünde, saat 14.20'de 3.9 olmak üzere art arda korkutan 2 deprem kaydedildi.

Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Art arda 2 deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 14.16'da 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin, 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.