Can Dostlara Yeni Yuva

Hayvan sevgisi aşılanacak

Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması planlanan proje alanında devam eden çalışmaları inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ?Can dostlarımız için çok özel bir merkezi, bu doğal ortam içerisinde hayata geçiriyoruz. Burası bölge halkı tarafından piknik alanı olarak da kullanılıyor. Dolayısıyla buraya daimi piknik alanını da ilave ederek, insanımızın piknik yaparken, bir taraftan da bu doğal ortamı görmelerini sağlayacağız. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak adına bu güzel ortamı görmelerini sağlamak istiyoruz. Kasım ayı sonu gibi buranın açılışını yapmayı hedefliyoruz. Burada özellikle okullarımızı, öğrencilerimizi ağırlayıp, onlara yaptığımız çalışmaları bizatihi yerinde göstermiş olacağız. Bu arada sıcak yaz günleri yaşıyoruz. Sokak hayvanlarımızı susuz bırakmayalım. Onlara şefkatli davranalım. Acil bir durum olduğunda da mutlaka haybulansı arayıp, bilgi verelim. Biz can dostlarımız için günün her saati görev başındayız? dedi.