Türkiye'nin Lezzet Mirası Yaşlanmayı Geciktiriyor

Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Beşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'den
Beşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'den
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

Türkiye'nin Lezzet Mirası Yaşlanmayı Geciktiriyor

D vitamini zengini, yüksek protein kaynağı

  1. Türkiye denizlerinde de avlanan sardalya, yüksek protein ve yaşlanmaya karşı savaşan kalsiyum ile D vitamini zenginliği ile öne çıkıyor. Uzmanlar, sardalyanın besleyici özelliğine dikkat çekerken, saç, tırnak ve cilt için doğal destek olduğuna vurgu yaptı.

    Türkiye denizlerinde de avlanan sardalya, yüksek protein ve yaşlanmaya karşı savaşan kalsiyum ile D vitamini zenginliği ile öne çıkıyor. Uzmanlar, sardalyanın besleyici özelliğine dikkat çekerken, saç, tırnak ve cilt için doğal destek olduğuna vurgu yaptı.

  2. SAÇ, TIRNAK VE CİLT İÇİN DOĞAL DESTEK Kalsiyum zengini sardalya, saç dökülmesini azaltıyor, saç tellerinizi kalınlaştırıyor, tırnak kırılmalarını önlüyor ve cildinizin elastikiyetini artırıyor. Sardalya gibi yağlı balıklarda bulunan sağlıklı yağlar ve kalsiyum, saç ve cilt sağlığının korunmasında vazgeçilmezdir.

    SAÇ, TIRNAK VE CİLT İÇİN DOĞAL DESTEK Kalsiyum zengini sardalya, saç dökülmesini azaltıyor, saç tellerinizi kalınlaştırıyor, tırnak kırılmalarını önlüyor ve cildinizin elastikiyetini artırıyor. Sardalya gibi yağlı balıklarda bulunan sağlıklı yağlar ve kalsiyum, saç ve cilt sağlığının korunmasında vazgeçilmezdir.

  3. TÜRKİYE'NİN LEZZET MİRASI: ÇANAKKALE SARDALYASI Dünyanın dört bir yanındaki beslenme tutkunlarının favorilerinden olan Çanakkale sardalyası, kalitesi ve güzel tadıyla beslenme listelerinde yer alıyor. Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı?nın serin sularında avlanan sardalya, asma yaprağında hazırlanan geleneksel yöntemiyle bölgenin lezzet miraslarından bir olarak öne çıkıyor.

    TÜRKİYE'NİN LEZZET MİRASI: ÇANAKKALE SARDALYASI Dünyanın dört bir yanındaki beslenme tutkunlarının favorilerinden olan Çanakkale sardalyası, kalitesi ve güzel tadıyla beslenme listelerinde yer alıyor. Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı?nın serin sularında avlanan sardalya, asma yaprağında hazırlanan geleneksel yöntemiyle bölgenin lezzet miraslarından bir olarak öne çıkıyor.

  4. Amerikalı diyetisyen Lauren Manaker, ''Doğru seçilmiş bir konserve sardalya, taze sardalyanın hem pratik hem de lezzetinden ödün vermeyen bir alternatifi. Özellikle zeytinyağlı olanlar, doymamış yağ asitlerini koruyarak sardalyanın besin değerini zirveye taşıyor. Konserve sardalyalar, günlük protein, D ve B12 vitaminleri, kalsiyum, demir hatta yumuşacık kemikleriyle neredeyse tüm omega-3 ihtiyacınızı karşılayabilir'' dedi. Bir diğer Amerikalı diyetisyen Jenny Shea Rawn ise zeytinyağlı sardalya konservelerinin, kalp dostu doymamış yağları almanın kolay bir yolu olduğuna dikkat çekti.

    Amerikalı diyetisyen Lauren Manaker, ''Doğru seçilmiş bir konserve sardalya, taze sardalyanın hem pratik hem de lezzetinden ödün vermeyen bir alternatifi. Özellikle zeytinyağlı olanlar, doymamış yağ asitlerini koruyarak sardalyanın besin değerini zirveye taşıyor. Konserve sardalyalar, günlük protein, D ve B12 vitaminleri, kalsiyum, demir hatta yumuşacık kemikleriyle neredeyse tüm omega-3 ihtiyacınızı karşılayabilir'' dedi. Bir diğer Amerikalı diyetisyen Jenny Shea Rawn ise zeytinyağlı sardalya konservelerinin, kalp dostu doymamış yağları almanın kolay bir yolu olduğuna dikkat çekti.

  5. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi?nin (FDA) verilerine göre, sadece 85 gram sardalya 164 IU D vitamini içeriyor. Bu miktar pek çok ürüne kıyasla sardalyanın çok daha etkili bir D vitamini kaynağı anlamına geliyor. D vitamini, hem kemik sağlığını destekliyor hem beyin yaşlanmasını yavaşlatmada kritik rol oynuyor. Sardalyadaki B12 vitamini ve omega-3 yağ asitleri de ruh halini dengeleyip zihinsel fonksiyonları destekliyor.

    Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi?nin (FDA) verilerine göre, sadece 85 gram sardalya 164 IU D vitamini içeriyor. Bu miktar pek çok ürüne kıyasla sardalyanın çok daha etkili bir D vitamini kaynağı anlamına geliyor. D vitamini, hem kemik sağlığını destekliyor hem beyin yaşlanmasını yavaşlatmada kritik rol oynuyor. Sardalyadaki B12 vitamini ve omega-3 yağ asitleri de ruh halini dengeleyip zihinsel fonksiyonları destekliyor.

7 Ağustos 2025