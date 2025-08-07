Türkiye'nin Lezzet Mirası Yaşlanmayı Geciktiriyor
D vitamini zengini, yüksek protein kaynağı
Türkiye denizlerinde de avlanan sardalya, yüksek protein ve yaşlanmaya karşı savaşan kalsiyum ile D vitamini zenginliği ile öne çıkıyor. Uzmanlar, sardalyanın besleyici özelliğine dikkat çekerken, saç, tırnak ve cilt için doğal destek olduğuna vurgu yaptı.
SAÇ, TIRNAK VE CİLT İÇİN DOĞAL DESTEK Kalsiyum zengini sardalya, saç dökülmesini azaltıyor, saç tellerinizi kalınlaştırıyor, tırnak kırılmalarını önlüyor ve cildinizin elastikiyetini artırıyor. Sardalya gibi yağlı balıklarda bulunan sağlıklı yağlar ve kalsiyum, saç ve cilt sağlığının korunmasında vazgeçilmezdir.
TÜRKİYE'NİN LEZZET MİRASI: ÇANAKKALE SARDALYASI Dünyanın dört bir yanındaki beslenme tutkunlarının favorilerinden olan Çanakkale sardalyası, kalitesi ve güzel tadıyla beslenme listelerinde yer alıyor. Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı?nın serin sularında avlanan sardalya, asma yaprağında hazırlanan geleneksel yöntemiyle bölgenin lezzet miraslarından bir olarak öne çıkıyor.
Amerikalı diyetisyen Lauren Manaker, ''Doğru seçilmiş bir konserve sardalya, taze sardalyanın hem pratik hem de lezzetinden ödün vermeyen bir alternatifi. Özellikle zeytinyağlı olanlar, doymamış yağ asitlerini koruyarak sardalyanın besin değerini zirveye taşıyor. Konserve sardalyalar, günlük protein, D ve B12 vitaminleri, kalsiyum, demir hatta yumuşacık kemikleriyle neredeyse tüm omega-3 ihtiyacınızı karşılayabilir'' dedi. Bir diğer Amerikalı diyetisyen Jenny Shea Rawn ise zeytinyağlı sardalya konservelerinin, kalp dostu doymamış yağları almanın kolay bir yolu olduğuna dikkat çekti.
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi?nin (FDA) verilerine göre, sadece 85 gram sardalya 164 IU D vitamini içeriyor. Bu miktar pek çok ürüne kıyasla sardalyanın çok daha etkili bir D vitamini kaynağı anlamına geliyor. D vitamini, hem kemik sağlığını destekliyor hem beyin yaşlanmasını yavaşlatmada kritik rol oynuyor. Sardalyadaki B12 vitamini ve omega-3 yağ asitleri de ruh halini dengeleyip zihinsel fonksiyonları destekliyor.