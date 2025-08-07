Türkiye'nin Lezzet Mirası Yaşlanmayı Geciktiriyor

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi?nin (FDA) verilerine göre, sadece 85 gram sardalya 164 IU D vitamini içeriyor. Bu miktar pek çok ürüne kıyasla sardalyanın çok daha etkili bir D vitamini kaynağı anlamına geliyor. D vitamini, hem kemik sağlığını destekliyor hem beyin yaşlanmasını yavaşlatmada kritik rol oynuyor. Sardalyadaki B12 vitamini ve omega-3 yağ asitleri de ruh halini dengeleyip zihinsel fonksiyonları destekliyor.