Ece Bağcı, Sahipsizler Setini Özledi

Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
Motorine İndirim Geliyor
Motorine İndirim Geliyor
12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı
12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı
Elle Doldurulan Senetler Kalkıyor: Yeni Sistem Geliyor
Elle Doldurulan Senetler Kalkıyor: Yeni Sistem Geliyor
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Milli Dayanışma Komisyonu: Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi
Milli Dayanışma Komisyonu: Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi
Hava sıcaklıkları 24 kentte 40 derecenin üzerini gösterdi
Hava sıcaklıkları 24 kentte 40 derecenin üzerini gösterdi
ASELSAN'dan rekor seviyede yeni ihracat sözleşmesi
ASELSAN'dan rekor seviyede yeni ihracat sözleşmesi
AYM'den 'hasta mahremiyeti' kararı
AYM'den 'hasta mahremiyeti' kararı
Meclis'te Tarihi Adım: Komisyonun Adı Belli Oldu!
Meclis'te Tarihi Adım: Komisyonun Adı Belli Oldu!

Ece Bağcı, Sahipsizler Setini Özledi

Hazal Subaşı kayıtsız kalamadı

  1. Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'de Fidan karakterine hayat veren Ece Bağcı, sezon finali sonrası yorgunluk atıyor.

    Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'de Fidan karakterine hayat veren Ece Bağcı, sezon finali sonrası yorgunluk atıyor.

  2. Bol bol dinlenen ünlü oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

    Bol bol dinlenen ünlü oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

  3. Sahipsizler setini özlediğini gözler önüne seren Ece Bağcı, rol arkadaşları Doğa Bayram ve Hazal Subaşı ile bir fotoğrafını paylaştı.

    Sahipsizler setini özlediğini gözler önüne seren Ece Bağcı, rol arkadaşları Doğa Bayram ve Hazal Subaşı ile bir fotoğrafını paylaştı.

  4. "ÖZLEDİM" DİYEREK PAYLAŞTI<br>Genç oyuncu, sette çekilen fotoğraflara "Özledim" notunu düştü.

    "ÖZLEDİM" DİYEREK PAYLAŞTI
    Genç oyuncu, sette çekilen fotoğraflara "Özledim" notunu düştü.

  5. "ÇİÇEKLERİM" Rol arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalamayan Hazal Subaşı da aynı kareyi "Çiçeklerim" diyerek paylaştı.

    "ÇİÇEKLERİM" Rol arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalamayan Hazal Subaşı da aynı kareyi "Çiçeklerim" diyerek paylaştı.

6 Ağustos 2025