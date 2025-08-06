Ece Bağcı, Sahipsizler Setini Özledi
Hazal Subaşı kayıtsız kalamadı
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'de Fidan karakterine hayat veren Ece Bağcı, sezon finali sonrası yorgunluk atıyor.
Bol bol dinlenen ünlü oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Sahipsizler setini özlediğini gözler önüne seren Ece Bağcı, rol arkadaşları Doğa Bayram ve Hazal Subaşı ile bir fotoğrafını paylaştı.
"ÖZLEDİM" DİYEREK PAYLAŞTI
Genç oyuncu, sette çekilen fotoğraflara "Özledim" notunu düştü.
"ÇİÇEKLERİM" Rol arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalamayan Hazal Subaşı da aynı kareyi "Çiçeklerim" diyerek paylaştı.
6 Ağustos 2025