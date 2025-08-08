Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Evliliği En Uzun Ve En Kısa Süren Ülkeler Açıklandı!

  1. Ülkelere göre evlilik süreleri açıklandı. Peki bu listeye göre en uzun evlilik süresi hangi ülkede? İşte evliliği en uzun süren ülkeler ve Türkiye'nin sırası... <p><p>Evlilik, birçok kültürde kutsal bir bağ olarak görülse de, bu bağın süresi ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterebiliyor. Sosyal normlar, ekonomik koşullar, eğitim düzeyi ve kültürel beklentiler gibi faktörler, çiftlerin evliliklerini ne kadar sürdürebildiklerini doğrudan etkiliyor. Bazı ülkelerde ömür boyu süren birliktelikler norm haline gelmişken, bazı toplumlarda evlilikler birkaç yıl içinde sonlanabiliyor.

  2. EVLİLİĞİ EN UZUN VE EN KISA SÜREN ÜLKELER AÇIKLANDI!<p> Haberimizde ülkelere göre boşanmayla sonuçlanan evliliklerin ortalama süresine göre hazırlanmış bilgiler yer alıyor.<p> Veriler, mümkün olduğunca 2020?2024 dönemine ait resmi istatistik kurumları (OECD, Eurostat, TÜİK, US Census, vb.) ve güvenilir araştırmalara dayalıdır.

  3. <p>İŞTE EVLİLİĞİ EN UZUN SÜREN ÜLKELER!</p> <p>25)&nbsp; İRLANDA: 11 YIL</p> <p>24)&nbsp; İNGİLTERE: 11.3 YIL</p> <p>23)&nbsp; AVUSTRALYA: 11.5 YIL</p> <p>22)&nbsp; ABD: 11.8 YIL</p>

  4. <p>21)&nbsp; TÜRKİYE: 12 YIL</p> <p>20)&nbsp; ÇEKYA: 12.5 YIL</p> <p>19)&nbsp; GÜNEY KORE: 12.7 YIL</p> <p>18)&nbsp; POLONYA: 13 YIL</p>

  5. <p>17)&nbsp; DANİMARKA: 13.3 YIL</p> <p>16)&nbsp; KANADA: 13.5 YIL</p> <p>15)&nbsp; JAPONYA: 13.8 YIL</p> <p>14)&nbsp; HOLLANDA: 13.9 YIL</p>

  6. <p>13)&nbsp; BELÇİKA: 14 YIL</p> <p>12)&nbsp; AVUSTURYA:14.5 YIL</p> <p>11)&nbsp; FİNLANDİYA:14.6 YIL</p><p>10)&nbsp; YUNANİSTAN: 14.8 YIL</p> <p>9)&nbsp; ALMANYA: 15 YIL</p> <p>8)&nbsp; İSVİÇRE: 15.2 YIL</p> <p>7)&nbsp; NORVEÇ: 15.5 YIL</p>

  7. <p>6)&nbsp; İSVEÇ: 15.7 YIL</p> <p>5)&nbsp; SLOVENYA: 16 YIL</p> <p>4)&nbsp; FRANSA: 16.5 YIL</p><p>3)&nbsp; PORTEKİZ: 17 YIL</p> <p>2)&nbsp; İSPANYA: 17.5 YIL</p>

  8. 1) İTALYA: 18 YIL

8 Ağustos 2025