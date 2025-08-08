Evliliği en uzun ve en kısa süren ülkeler açıklandı!

Ülkelere göre evlilik süreleri açıklandı. Peki bu listeye göre en uzun evlilik süresi hangi ülkede? İşte evliliği en uzun süren ülkeler ve Türkiye'nin sırası...

Evlilik, birçok kültürde kutsal bir bağ olarak görülse de, bu bağın süresi ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterebiliyor. Sosyal normlar, ekonomik koşullar, eğitim düzeyi ve kültürel beklentiler gibi faktörler, çiftlerin evliliklerini ne kadar sürdürebildiklerini doğrudan etkiliyor. Bazı ülkelerde ömür boyu süren birliktelikler norm haline gelmişken, bazı toplumlarda evlilikler birkaç yıl içinde sonlanabiliyor.