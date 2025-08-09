Marketlerden Toplatılıyor
Popüler kahvaltılık üründe ''metal parça'' şüphesi
Üründe metal bilye parçaları olabileceğinden endişe eden yetkililer, bu parçaların boğulma riski yaratabileceğini belirtti.
Lüks gıda ürünleriyle tanınan Daylesford Organic, mevcut problemin 230625 parti kodlu ve son tüketim tarihi Şubat 2027 olan ürünlerde görüldüğünü açıkladı. 230 gramlık kavanozlarda satılan ürünün içinde kavrulmuş kaju, fındık ve kakao bulunuyor.
Firma tarafından yapılan geri çağırma bildirisinde ?Bu ürün, boğulma tehlikesi oluşturabilecek metal bilyeler içerebilir ve bu nedenle tüketilmesi güvenli değildir'' ifadelerine yer verildi.
İngiltere Gıda Standartları Ajansı da (FSA) gece saatlerinde yaptığı açıklamada, olası risk nedeniyle ürünün "tüketilmemesi gerektiğini" vurguladı. Firma, satın alınan ürünlerin en yakın mağazaya iade edilmelerini talep etti.