Yeşillikleri 1 Hafta Boyunca Koruyor
Yeşillikleri böyle koruyun
-
Özenle yıkanmış yeşillikleri taze tutmak atmanız gereken ilk adım onları nemden korumaktan geçiyor.
Yeşilliklerinizi güzelce yıkadınız. Bundan sonraki adım oldukça önemli. Yıkadıktan sonra mutlaka bir yeşillik kurutucu aparat kullanmanız gerekir.
-
Eğer kurutucunuz yoksa endişelenmeyin, temiz bir mutfak havlusuyla yeşilliklerin suyunu alın. Çünkü fazla nem çürümesine neden olur.
Ancak yeşilliklerinizi hafif nemli bırakmanız gerektiğini de unutmayın. Çok kuru olursa yapraklar gevrekliğini kaybeder, çok ıslak olursa küflenme ve çürüme başlar.
-
Yeşilliklerinizi gereken miktarda kuruttuysanız ikinci aşama onları uygun saklama koşullarına hazır hale getirmekten geçer.
Delikli saklama kutularında veya kapaklı bir kapta, kağıt havluyla birlikte saklamalısınız.
-
Yeşilliklerinizi buzdolaplarının yeşillik için üretilmiş bölümlerine yerleştirebilirsiniz.
Bu şekilde saklanan yeşillikler genellikle 4-7 gün taze kalır. Nemi alan kağıt havluyu 2-3 günde bir değiştirmeniz gerektiğini unutmayın.