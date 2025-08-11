Önder Kahveci'den hükümete 'zam tekliğini yarın sunun' çağrısı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: O ücret geri alınabilecek
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktı
Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama
Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isim
Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Gazze için 50 gemi yola çıkıyor, Türkiye'den ünlü isimler listede!
Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık
Zorlu: Türk devletlerinin hasılasının 3 trilyon doları aşması bekleniyor
Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Pekmezden 100 Kat Etkili Besin!

  1. Uzmanlara göre tahin, demir açısından pekmezden kat kat daha etkili bir besin. Peki, bir kaşık tahin neden bu kadar güçlü ve neden her sabah sofranızda yer almalı? Gelin, bu mucizevi besinin faydalarını birlikte inceleyelim.

  2. Demir eksikliği, toplumda özellikle kadınlar, çocuklar ve vejetaryen bireyler arasında oldukça yaygın bir sağlık sorunu. Halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, baş dönmesi ve soluk bir cilt, demir eksikliğinin en sık görülen belirtileri arasında yer alıyor. Bu belirtiler, günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Ancak doğru beslenme alışkanlıklarıyla bu sorunun üstesinden gelmek mümkün. İşte tam da bu noktada tahin devreye giriyor.

  3. Tahin, susam tohumlarının özenle ezilmesiyle elde edilen, yoğun besin değerine sahip bir süper gıda. Kahvaltıda sadece bir kaşık tahin tüketmek, hem enerji seviyenizi yükseltir hem de demir eksikliğine karşı doğal bir koruma sağlar. Özellikle büyüme çağındaki çocuklar, yoğun iş temposunda çalışan yetişkinler ve kansızlık riski taşıyan bireyler için tahin, kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı olmalı.

  4. Pekmezde bulunan doğal şekerler, demirin vücut tarafından daha kolay emilmesini sağlarken, tahindeki yüksek demir içeriği bu süreci destekliyor. Özellikle üzüm pekmezi veya keçiboynuzu pekmeziyle karıştırıldığında, bu ikili hem enerji verir hem de demir depolarını hızla doldurur. Kahvaltıda bir kaşık tahin-pekmez karışımı, gün boyu zinde kalmanızı sağlarken bağışıklık sisteminizi de güçlendirir.

  5. Tahinin sağlık üzerindeki etkileri yalnızca demir içeriğiyle sınırlı değil. Bu besin, aynı zamanda güçlü bir kalsiyum kaynağı. 100 gram tahin, yaklaşık 400-500 mg kalsiyum içerir. Yani kemik ve diş sağlığını desteklemek için de tüketebileceğiniz anlamına geliyor. Tahindeki sağlıklı yağlar, kalp sağlığını desteklerken, yüksek lif içeriği sindirim sistemini düzenliyor. Üstelik tahin, antioksidan özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

  6. Tahinin tüm bu faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için doğru ürünü seçmek büyük önem taşıyor. Market raflarında satılan hazır tahin-pekmez karışımlarının birçoğu, yüksek miktarda şeker ve katkı maddesi içerebiliyor. Susamın doğal aromasını koruyan, hiçbir katkı maddesi içermeyen tahinler, hem lezzet hem de sağlık açısından en iyi sonucu verir.

  7. Tahini, tam tahıllı ekmek üzerine sürüp yanında taze sebzelerle tüketebilirsiniz. Ayrıca bir kase yoğurdun üzerine bir tatlı kaşığı tahin ve birkaç damla pekmez ekleyerek de sağlıklı bir kahvaltı alternatifi yaratabilirsiniz. Sabah smoothie?lerinize bir kaşık tahin ekleyerek hem lezzetini artırabilir hem de besin değerini yükseltebilirsiniz.

11 Ağustos 2025