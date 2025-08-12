Memur Ve Emeklinin Beklediği Haber İçin Tarih Verildi

Önder Kahveci: En Düşük Memur Maaşı 70 Bin Civarında Olmalı
Önder Kahveci: En Düşük Memur Maaşı 70 Bin Civarında Olmalı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak
ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
Hastanede skandal: Yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmış
Hastanede skandal: Yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmış
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Grok'un X hesabı askıya alındı
Grok'un X hesabı askıya alındı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
YKS tercih süreci yarın sona eriyor
YKS tercih süreci yarın sona eriyor
Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi
Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: O ücret geri alınabilecek
Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: O ücret geri alınabilecek
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktı
Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama
Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama
Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması
Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!

Memur Ve Emeklinin Beklediği Haber İçin Tarih Verildi

3600 ek gösterge için beklenen tarih

  1. Memurların maaş ve emekli ikramiyesini yükseltecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçmedi. Seçim sonrasında yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeden herhangi bir ses gelmezken SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Ankara'dan aldığı kulis bilgisini açıkladı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman hayata geçecek? İşte detaylar...

    Memurların maaş ve emekli ikramiyesini yükseltecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçmedi. Seçim sonrasında yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeden herhangi bir ses gelmezken SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Ankara'dan aldığı kulis bilgisini açıkladı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman hayata geçecek? İşte detaylar...

  2. Memurların öğrenim durumuna göre azami yükselebilecekleri dereceler Devlet Memurları Kanunu'nda belirtiliyor. Buna göre en alt düzeyde öğrenim görmüş bir memur işe alındığında 15/1 dereceden başlatılmakta ve azami 7 dereceye kadar düşüyor.

    Memurların öğrenim durumuna göre azami yükselebilecekleri dereceler Devlet Memurları Kanunu'nda belirtiliyor. Buna göre en alt düzeyde öğrenim görmüş bir memur işe alındığında 15/1 dereceden başlatılmakta ve azami 7 dereceye kadar düşüyor.

  3. Ek gösterge ise memur maaşının emekli olduklarında alacakları aylığı ve ikramiyeyi hesaplamakta kullanılan katsayıdır. 25 yıl devlet memurluğu hizmeti olan birinin ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarsa emekli maaşı yaklaşık 1.200-1.500 TL, emekli ikramiyesi de yaklaşık 30-40 bin TL artabilir.

    Ek gösterge ise memur maaşının emekli olduklarında alacakları aylığı ve ikramiyeyi hesaplamakta kullanılan katsayıdır. 25 yıl devlet memurluğu hizmeti olan birinin ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarsa emekli maaşı yaklaşık 1.200-1.500 TL, emekli ikramiyesi de yaklaşık 30-40 bin TL artabilir.

  4. Kanuna göre sadece 2 yıl ve üzeri yüksek öğrenin görmüş olanlar 1. Dereceye hak kazanabiliyor. Derecenin küçülmesi memurun mevkiinin ehemmiyetini ve dolayısıyla çalışırken aldığı maaş ile emeklilikte aldığı maaşın yüksekliği açısından büyük önem arz ediyor. Türkiye Gazetesinde konu ile ilgili İsa Karakaş şunları söyledi:

    Kanuna göre sadece 2 yıl ve üzeri yüksek öğrenin görmüş olanlar 1. Dereceye hak kazanabiliyor. Derecenin küçülmesi memurun mevkiinin ehemmiyetini ve dolayısıyla çalışırken aldığı maaş ile emeklilikte aldığı maaşın yüksekliği açısından büyük önem arz ediyor. Türkiye Gazetesinde konu ile ilgili İsa Karakaş şunları söyledi:

  5. "Özellikle lise mezunu olan memurların bir an önce herhangi bir bölümden 2 yıllık yüksek öğrenim görmelerini tavsiye ediyorum"

    "Özellikle lise mezunu olan memurların bir an önce herhangi bir bölümden 2 yıllık yüksek öğrenim görmelerini tavsiye ediyorum"

  6. 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?<p> 3600 ek göstergenin 15 Ocak 2024'te yürürlüğe girmesini beklediklerini ancak bunun olmadığını belirten Karakaş, Ankara'dan aldığı kulis bilgisini şu sözlerle açıkladı:

    3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

    3600 ek göstergenin 15 Ocak 2024'te yürürlüğe girmesini beklediklerini ancak bunun olmadığını belirten Karakaş, Ankara'dan aldığı kulis bilgisini şu sözlerle açıkladı:

  7. "Ankara?dan takip ettiğim kadarıyla 3600 Ek Göstergenin 2026 yılı Ocak maaş güncellemesi döneminde yürürlüğe girmeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Temmuz dönemi de zayıf bir ihtimal. Lafı uzatmadan 3600 Ek Gösterge için yürürlük tarihi şu anda kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre 15 Ocak 2027 görünüyor"

    "Ankara?dan takip ettiğim kadarıyla 3600 Ek Göstergenin 2026 yılı Ocak maaş güncellemesi döneminde yürürlüğe girmeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Temmuz dönemi de zayıf bir ihtimal. Lafı uzatmadan 3600 Ek Gösterge için yürürlük tarihi şu anda kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre 15 Ocak 2027 görünüyor"

12 Ağustos 2025