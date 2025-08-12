İşte ömrü uzatmaya katkıda bulunan meyve ve sebzeler

Domates → Likopen güçlü bir antioksidandır, kalp-damar hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.

Nar → Polifenoller ve punikalagin içerir, anti-inflamatuar ve damar koruyucu etkisi kanıtlı.

Ispanak → Magnezyum, folat, A ve K vitamini deposu, kas ve sinir sağlığında rol oynar.

