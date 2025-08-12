İşte Ömrü Uzatmaya Katkıda Bulunan Meyve Ve Sebzeler
Yaban mersini → Antioksidan açısından zengin, özellikle antosiyaninler sayesinde hücre hasarını azaltır.
Brokoli → Sulforafan ve C vitamini içerir, kanser riskini azaltıcı etkisi bilimsel makalelerde gösterilmiş.
Avokado → Potasyum oranı muzdan bile yüksek, tekli doymamış yağlar kalp sağlığına faydalı.
Ispanak → Magnezyum, folat, A ve K vitamini deposu, kas ve sinir sağlığında rol oynar.
Nar → Polifenoller ve punikalagin içerir, anti-inflamatuar ve damar koruyucu etkisi kanıtlı.
Havuç → Beta-karoten A vitaminine dönüşür, göz ve bağışıklık sağlığına katkı sağlar.
Domates → Likopen güçlü bir antioksidandır, kalp-damar hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.
