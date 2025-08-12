Önder Kahveci: En Düşük Memur Maaşı 70 Bin Civarında Olmalı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak
ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
Hastanede skandal: Yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmış
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Grok'un X hesabı askıya alındı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
YKS tercih süreci yarın sona eriyor
Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: O ücret geri alınabilecek
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktı
Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama
Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
İşte Ömrü Uzatmaya Katkıda Bulunan Meyve Ve Sebzeler

  1. Yaban mersini &#8594; Antioksidan açısından zengin, özellikle antosiyaninler sayesinde hücre hasarını azaltır.

  2. Brokoli &#8594; Sulforafan ve C vitamini içerir, kanser riskini azaltıcı etkisi bilimsel makalelerde gösterilmiş.

  3. Avokado &#8594; Potasyum oranı muzdan bile yüksek, tekli doymamış yağlar kalp sağlığına faydalı.

  4. Ispanak &#8594; Magnezyum, folat, A ve K vitamini deposu, kas ve sinir sağlığında rol oynar.

  5. Nar &#8594; Polifenoller ve punikalagin içerir, anti-inflamatuar ve damar koruyucu etkisi kanıtlı.

  6. Havuç &#8594; Beta-karoten A vitaminine dönüşür, göz ve bağışıklık sağlığına katkı sağlar.

  7. Domates &#8594; Likopen güçlü bir antioksidandır, kalp-damar hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.

12 Ağustos 2025