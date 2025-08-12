Bu Ağrı Kesici, Kalp Yetmezliği Riskini Yüzde 48 Artırıyor

BULGULAR ENDİŞE VERİCİ Araştırma kapsamında, 65 ile 89 yaşları arasındaki 246 bin 237 hastanın verileri 4 yıl boyunca analiz edildi. Bu hastaların tamamı, en az 12 hafta süren kanser dışı kronik ağrılardan şikayetçiydi ve hiçbirinin daha önce kalp yetmezliği teşhisi bulunmuyordu. Bu süre zarfında bin 470 hasta kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Verilere göre, pregabalin kullanan her bin kişi başına yılda fazladan yaklaşık 6 kalp yetmezliği vakası meydana geldi. Araştırmacılar yaş, cinsiyet ve diğer sağlık faktörlerini göz önünde bulundurarak yaptıkları analizde, pregabalin kullanan hastaların kalp yetmezliği yaşama riskinin 1 buçuk kat arttığını tespit etti.