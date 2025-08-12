Bu Ağrı Kesici, Kalp Yetmezliği Riskini Yüzde 48 Artırıyor
Yapılan araştırmalar bu ilacın, kalp yetmezliği riskini yüzde 48 oranında artırdığını gözler önüne serdi.
Daily Mail'de yayınlanan çalışmaya göre, özellikle kalp hastalığı geçmişi olan kişilerde risk çok daha yüksek.
Columbia Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmada, klinisyenlerin özellikle yaşlı hastalarda pregabalin reçete etmeden önce kardiyovasküler riskleri dikkatlice değerlendirmeleri gerektiği vurgulandı.
YAŞLILARDA KULLANIMI DAHA YAYGIN Kronik ağrı, 65 yaş üstü yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30?unu etkiliyor ve pregabalin, bu ağrıyı azaltmak için sinir sistemi boyunca iletilen ağrı sinyallerini engelleyerek etki gösteriyor. Ancak halihazırda halüsinasyon, idrarda kan ve kilo alımı gibi çeşitli yan etkileri bulunan ilacın, kalp sağlığı üzerindeki etkileri de artık ciddi şekilde sorgulanıyor. Uzmanlar, pregabalinin nadir de olsa anafilaksi adı verilen, acil müdahale gerektiren ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.
BULGULAR ENDİŞE VERİCİ Araştırma kapsamında, 65 ile 89 yaşları arasındaki 246 bin 237 hastanın verileri 4 yıl boyunca analiz edildi. Bu hastaların tamamı, en az 12 hafta süren kanser dışı kronik ağrılardan şikayetçiydi ve hiçbirinin daha önce kalp yetmezliği teşhisi bulunmuyordu. Bu süre zarfında bin 470 hasta kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Verilere göre, pregabalin kullanan her bin kişi başına yılda fazladan yaklaşık 6 kalp yetmezliği vakası meydana geldi. Araştırmacılar yaş, cinsiyet ve diğer sağlık faktörlerini göz önünde bulundurarak yaptıkları analizde, pregabalin kullanan hastaların kalp yetmezliği yaşama riskinin 1 buçuk kat arttığını tespit etti.