Milyoner'de Beklenmedik Anlar!
Yeşilçam sorusunda çekilen yarışmacı bin pişman oldu
-
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ilginç anlara sahne oldu. Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada yarışan Ayşe Erden isimli yarışmacı son verdiği kararla büyük pişmanlık yaşadı.
-
Yarışmacı Ayşe Erden, hem tarzıyla hem de esprileriyle Kim Milyonler Olmak İster yarışmasına damga vurdu. Yarışmacı şalvarıyla yarışmaya katılarak geleneksel kıyafetlerin daha çok öne çıkmak istediğini belirtti.
-
Mersin'den yarışmaya katılan Erden, 300 in TL'lik baraj sorusunu açtırmayı başardı. 10.soruyu açtıran yarışmacı Yeşilçam sorusunda büyük bir kararsızlık yaşadı.
-
Hayvancılıkla uğraştığını anlatan yarışmacı Yeşilçam filmlerini çok izlediğini ifade etmesine rağmen şıklar arasında kalmasıyla yarışmadan çekilme kararı aldı.
-
İŞTE GÜNDEM OLAN YEŞİLÇAM SORUSU
Hangisi Kemal Sunal ve Şener Şen'in birlikte rol aldıkları ilk filmdir?
A-) Kibar Feyzo
B-)Tosun Paşa
C-) Çöpçüler Kralı
D- Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
-
Erden'in sorudan çekilmemesi halinde hangi şıkkı seçmek istediğini sorması üzerine gecede şaşırtan anlar yaşandı.
-
ÇEKİLDİĞİNE BİN PİŞMAN OLDU Yarışmacı soruya D şıkkını seçmesi üzerine ise gördüğü yanıt karşısında çekildiğine pişman oldu.