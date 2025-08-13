29 Yaşında Alzheimer Olduğunu Öğrendi

024 yılında yapılan testler sonucunda Alzheimer olduğu ortaya çıkan Erin Kelly, 7News?e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: ?Annem 50 yaşında Alzheimer?dan hayatını kaybetti. Hastalık, büyükbabamı ve teyzemi ise 40'lı yaşlarında hayattan kopardı. Ben bu kadar erken yakalanacağımı hiç düşünmemiştim.?