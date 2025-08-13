Güzellik Uğruna Sipariş Ettiği Krem, Genç Kızı Yoğun Bakıma Soktu!
Yüzünde kezzap etkisi yaratan ürünün içeriği şoke etti. Uzmanlardan hayati uyarı: ?Bir leke uğruna hayatınızı riske atmayın!?
-
Güzellik uğruna internetten sipariş ettiği krem, genç kızı yoğun bakıma soktu! Yüzünde kezzap etkisi yaratan ürünün içeriği şoke etti. Uzmanlardan hayati uyarı: ?Bir leke uğruna hayatınızı riske atmayın!?
-
Van?da yaşayan 21 yaşındaki D.K., sosyal medyada gördüğü ?cilt beyazlatma? ve ?sivilce izlerini yok etme? iddiasıyla tanıtılan bir kremi internet üzerinden sipariş etti.
-
Krem eline ulaştıktan sonra yüzüne ve vücuduna süren D.K., kısa bir süre sonra cildi üzerinde yanma, kızarıklık ve şişlik şikâyetleri yaşamaya başladı.
-
Ailesi tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi?ne götürülen D.K., durumu ağırlaşınca 4 gün yoğun bakımda tedavi altına alındı.
-
?İÇERİĞİ KEZZAP GİBİ YÜZ YAKICI BİR MADDE?
-
Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, kremin içerisinde yoğun miktarda kojik asit bulunduğunu ve bunun ?kezzap gibi yüz yakıcı bir madde? olduğunu belirterek, hastanın yüzü ve vücudunda ciddi yanıklar oluştuğunu; nefes darlığı ve halsizlik gibi hayati tehlike boyutunda belirtiler gösterdiğini söyledi.
-
D.K.?nin tedavi sürecinde yüksek doz kortizon ve bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanıldığını da ekleyen Prof. Dr. Özkol, ?İnternetten veya sosyal medyadan menşei belli olmayan, dermatolog onayı olmayan cilt beyazlatıcı veya leke giderici kremler kullanılmamalı. Aksi halde ağır yanıklar ve kalıcı izler kalabilir. Bir leke uğruna hayatınızı riske atmayın.? diye bir kere daha uyarısını yeniledi.