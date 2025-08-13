Güzellik Uğruna Sipariş Ettiği Krem, Genç Kızı Yoğun Bakıma Soktu!

D.K.?nin tedavi sürecinde yüksek doz kortizon ve bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanıldığını da ekleyen Prof. Dr. Özkol, ?İnternetten veya sosyal medyadan menşei belli olmayan, dermatolog onayı olmayan cilt beyazlatıcı veya leke giderici kremler kullanılmamalı. Aksi halde ağır yanıklar ve kalıcı izler kalabilir. Bir leke uğruna hayatınızı riske atmayın.? diye bir kere daha uyarısını yeniledi.