Rezan Epözdemir'in savcılık ifadesi ortaya çıktı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozan rolünde
'Yarısı Bizden' kampanyasından en çok faydalanan ilçe Bahçelievler oldu
Memur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!
Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Geçti
Kamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyor
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı
KOBİ'ler inovasyonla üretimi çeşitlendiriyor
2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı Yusufeli HES'ten
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Güzellik Uğruna Sipariş Ettiği Krem, Genç Kızı Yoğun Bakıma Soktu!

  1. Güzellik uğruna internetten sipariş ettiği krem, genç kızı yoğun bakıma soktu! Yüzünde kezzap etkisi yaratan ürünün içeriği şoke etti. Uzmanlardan hayati uyarı: ?Bir leke uğruna hayatınızı riske atmayın!?

  2. Van?da yaşayan 21 yaşındaki D.K., sosyal medyada gördüğü ?cilt beyazlatma? ve ?sivilce izlerini yok etme? iddiasıyla tanıtılan bir kremi internet üzerinden sipariş etti.

  3. Krem eline ulaştıktan sonra yüzüne ve vücuduna süren D.K., kısa bir süre sonra cildi üzerinde yanma, kızarıklık ve şişlik şikâyetleri yaşamaya başladı.

  4. Ailesi tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi?ne götürülen D.K., durumu ağırlaşınca 4 gün yoğun bakımda tedavi altına alındı.

  5. ?İÇERİĞİ KEZZAP GİBİ YÜZ YAKICI BİR MADDE?

  6. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, kremin içerisinde yoğun miktarda kojik asit bulunduğunu ve bunun ?kezzap gibi yüz yakıcı bir madde? olduğunu belirterek, hastanın yüzü ve vücudunda ciddi yanıklar oluştuğunu; nefes darlığı ve halsizlik gibi hayati tehlike boyutunda belirtiler gösterdiğini söyledi.

  7. D.K.?nin tedavi sürecinde yüksek doz kortizon ve bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanıldığını da ekleyen Prof. Dr. Özkol, ?İnternetten veya sosyal medyadan menşei belli olmayan, dermatolog onayı olmayan cilt beyazlatıcı veya leke giderici kremler kullanılmamalı. Aksi halde ağır yanıklar ve kalıcı izler kalabilir. Bir leke uğruna hayatınızı riske atmayın.? diye bir kere daha uyarısını yeniledi.

13 Ağustos 2025