Beyni İyileştirip, Hafızayı Makine Gibi Çalıştırıyor
Meğer süper besinmiş
Peki, her gün yaban mersini tüketmenin vücuda etkileri nelerdir? Günlük tüketimde aşırıya kaçmadan maksimum fayda sağlamak için ne kadar yemelisiniz? İşte bilimsel araştırmalarla desteklenen yaban mersininin faydaları ve önerilen tüketim miktarı: ANTİOKSİDAN KAYNAĞI Yaban mersini, özellikle koyu mavi-mor rengini veren antosiyaninler başta olmak üzere, zengin doğal antioksidan kaynaklarından biridir. Antioksidanlar, vücudu yaşlanmayı hızlandıran ve kanser ile kalp hastalığı gibi kronik hastalık riskini artıran serbest radikallerin neden olduğu oksidatif strese karşı korur. Araştırmalar, düzenli yaban mersini tüketiminin kanınızdaki antioksidan seviyelerini birkaç saat içinde önemli ölçüde artırdığını gösteriyor. Not: Taze, dondurulmuş veya dondurularak kurutulmuş yaban mersinleri, antioksidan güçlerini büyük oranda koruyarak yıl boyunca tüketilebilir.
BEYİN SAĞLIĞI VE GÜÇLÜ HAFIZA Harvard Üniversitesi ve diğer kurumların araştırmaları, yaban mersinindeki flavonoidlerin hafızayı, dikkati ve işlem hızını artırdığını ortaya koydu. Yaşlı yetişkinlerde, her gün yaban mersini tüketimi veya yaban mersini suyu içimi sonrası 12 hafta içinde bilişsel performansta iyileşmeler gözlemlendi. Ayrıca, antosiyaninlerin beyin fonksiyonlarını iyileştirip yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlattığı tespit edildi.
KALP SAĞLIĞI Günlük yaban mersini tüketimi, kalp sağlığına olumlu katkı sağlar. Antioksidanlar iltihabı azaltır, kan damarlarının işlevini iyileştirir ve kötü LDL kolesterol seviyelerini düşürür. Bazı araştırmalar, yaban mersininin kan damarlarının gevşemesine yardımcı olan bileşikler sayesinde kan basıncını da düşürebileceğini gösteriyor. American Journal of Clinical Nutrition?da yayımlanan uzun dönemli bir çalışma, günlük bir fincan yaban mersini tüketen kişilerin kan damarlarının daha iyi çalıştığını ve atardamar sertliğinin azaldığını ortaya koydu.
KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER Yaban mersini, doğal tatlılığına rağmen düşük glisemik indekse sahiptir ve kan şekerinde ani yükselmelere yol açmaz. İçerdiği biyoaktif bileşikler insülin duyarlılığını artırarak, prediyabet ve tip 2 diyabet hastaları için uygun bir meyve seçeneği sunar. Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan araştırmalar, günlük yaban mersini tüketiminin insülin direnci olan aşırı kilolu bireylerde insülin tepkisini iyileştirdiğini göstermektedir. BAĞIRSAK SAĞLIĞI Yaban mersini, çözünür ve çözünmez lif kaynaklarıyla sindirim sistemini destekler, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Ayrıca, bağırsaklardaki iyi bakterileri besleyen prebiyotik özellikte polifenoller içerir. Sağlıklı bağırsak florası, bağışıklık sistemini güçlendirirken, ruh hali ve kronik hastalık riskinin azalmasına da katkı sağlar.
GÖZ SAĞLIĞINI KORUR Yaban mersinindeki güçlü antioksidanlar, retina hücrelerinde oksidatif stres ve iltihabı azaltarak göz sağlığını destekler. Bu bileşikler, yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini yavaşlatabilir. SAĞLIKLI CİLT Yaban mersinindeki C vitamini ve antioksidanlar, kolajen üretimini artırarak cildin sıkı ve elastik kalmasını sağlar. Anti-inflamatuar etkileri ise kızarıklıkları azaltır ve cildi UV ışınları ile hava kirliliğinin zararlı etkilerinden korur.
NE KADAR TÜKETİLMELİ? Uzmanlar, optimum sağlık faydaları için günlük yaklaşık 1 su bardağı (150 gram) taze yaban mersini tüketilmesini öneriyor. Bu porsiyon; yaklaşık 80 kalori, 4 gram lif ve günlük C vitamini ihtiyacınızın %20?sinden fazlasını karşılıyor. Dondurulmuş yaban mersini de benzer faydalar sağlar; ancak kurutulmuş ve şeker eklenmiş çeşitlerde kalori ve şeker miktarına dikkat etmek gerekiyor. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.