Beyni İyileştirip, Hafızayı Makine Gibi Çalıştırıyor

NE KADAR TÜKETİLMELİ? Uzmanlar, optimum sağlık faydaları için günlük yaklaşık 1 su bardağı (150 gram) taze yaban mersini tüketilmesini öneriyor. Bu porsiyon; yaklaşık 80 kalori, 4 gram lif ve günlük C vitamini ihtiyacınızın %20?sinden fazlasını karşılıyor. Dondurulmuş yaban mersini de benzer faydalar sağlar; ancak kurutulmuş ve şeker eklenmiş çeşitlerde kalori ve şeker miktarına dikkat etmek gerekiyor. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.