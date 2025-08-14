Kıskanmak Dizisi Oyuncuları Kimler?
Kıskanmak dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Özgü Namal ve Mehmet Günsür?ün abi kardeşi canlandırdığı ve insan karakterinin en tehlikeli duygusu olan kıskançlık duygusunun ele alındığı "Kıskanmak" dizisinin çekimleri başkadı.
Nahid Sırrı Örik?in eserinden uyarlanan dizide olaylar Özgü Namal Seniha?ya, Mehmet Günsür ?Halit?e, Selahattin Paşalı "Nüzhet? ve Hafsanur Sancaktutan da "Mükerrem"i canlandıracak.
KISKANMAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU Merakla beklenen ?Kıskanmak? dizisinin oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi birbirinden güçlü oyuncular yer alıyor.
Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha?nın (Özgü Namal) hem geçmişiyle yüzleşmesini hem de hayatını geri alma çabasını merkeze alan dizi; derinlikli karakterleri ve dramatik yapısıyla sezona damga vurmaya hazırlanıyor.