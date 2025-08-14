Kıskanmak Dizisi Oyuncuları Kimler?

Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha?nın (Özgü Namal) hem geçmişiyle yüzleşmesini hem de hayatını geri alma çabasını merkeze alan dizi; derinlikli karakterleri ve dramatik yapısıyla sezona damga vurmaya hazırlanıyor.