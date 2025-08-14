"Boş Kaloriden Başka Bir Şey Değil, Onun Yerine?"
Prof. Dr. Canan Karatay, kahvaltıda ekmek yerine ceviz tüketmenin sağlık açısından daha faydalı olduğunu söyledi. Ekmek yerine sağlıklı yağlar içeren kuruyemişlerin kilo kontrolü, kalp sağlığı ve insülin direnci için önemli olduğunu vurguladı.
Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam üzerine yaptığı açıklamalarla yine adından söz ettiriyor. Karatay, bu kez de kahvaltıda ekmek yemek yerine ceviz yemenin daha doğru ve sağlıklı olduğunu vurguladı.
Ekmek, ?boş kalori? olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, kilo vermek ve sağlıklı yaşamak isteyen kişilerin ceviz, fındık, fıstık ve badem gibi sağlıklı yağ kaynaklarına yönelmesi gerektiğini altını çizdi.
Ekmek, insülin direncini artırdığını, cevizin ise uzun süreler tok tuttuğunu belirten Karatay, özellikle kilo sorunu yaşayan, kalp hastası, tansiyon ve felç hastalarına ekmekten kesinlikle uzak durmaları gerektiğini vurguladı.
Prof. Dr. Canan Karatay, günde iki tam Maraş ceviziyle yapılan kahvaltının, enerji ve omega-3 açısından ekmeğe oranla çok daha faydalı olduğunu belirtti.