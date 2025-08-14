Erdoğan: AK Parti'nin 24. yılı coşkuyla kutlanıyor
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Özlem Çerçioğlu AK Parti Binasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
"Boş Kaloriden Başka Bir Şey Değil, Onun Yerine?"

Prof. Dr. Canan Karatay, kahvaltıda ekmek yerine ceviz tüketmenin sağlık açısından daha faydalı olduğunu söyledi.

  2. Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam üzerine yaptığı açıklamalarla yine adından söz ettiriyor. Karatay, bu kez de kahvaltıda ekmek yemek yerine ceviz yemenin daha doğru ve sağlıklı olduğunu vurguladı.

  3. Ekmek, ?boş kalori? olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, kilo vermek ve sağlıklı yaşamak isteyen kişilerin ceviz, fındık, fıstık ve badem gibi sağlıklı yağ kaynaklarına yönelmesi gerektiğini altını çizdi.

  4. Ekmek, insülin direncini artırdığını, cevizin ise uzun süreler tok tuttuğunu belirten Karatay, özellikle kilo sorunu yaşayan, kalp hastası, tansiyon ve felç hastalarına ekmekten kesinlikle uzak durmaları gerektiğini vurguladı.

  5. Prof. Dr. Canan Karatay, günde iki tam Maraş ceviziyle yapılan kahvaltının, enerji ve omega-3 açısından ekmeğe oranla çok daha faydalı olduğunu belirtti.

14 Ağustos 2025