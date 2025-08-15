Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Vantilatör Ölümcül Hastalığa Zemin Hazırlıyor

Sydney Üniversitesi?nde yapılan yeni bir araştırma, sıcak havalarda vantilatör kullanımının, kalp krizine yol açabileceğini ortaya koydu.

    Araştırmada, sıcak ve nemli ortamlarda vantilatör kullanımının vücut sıcaklığı, kalp atış hızı ve terleme üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla 20 gönüllü denek kullanıldı. Katılımcılar, 39 derece sıcaklık ve yüzde 49 nem oranına ayarlanmış bir iklim odasında, üçer saatlik dört farklı deneye tabi tutuldu. Bu denemelerin ikisinde katılımcılar yeterli şekilde sıvı almış, deney öncesi 24 saat boyunca önerilen miktarda su içmişti. Üstelik deney sırasında da su içmelerine izin verildi. Diğer iki denemede ise katılımcılar sıvı kaybı yaşamış, su içmeleri ve su oranı yüksek gıdalar tüketmeleri yasaklanmıştı.

    Araştırmanın sonuçları, vantilatörün susuz kalınan durumlarda kalp üzerindeki baskıyı artırdığını ve bu durumun potansiyel olarak kalp krizine yol açabileceğini gösterdi. Ayrıca, vantilatör kullanımının terleme oranını yüzde 60 oranında artırdığı, bu nedenle susuz kalınan durumlarda zarar verebileceği vurgulandı.

    'AŞIRI SICAKLARDA VANTİLATÖR KAPATILMALI'' Dr. Connor Graham, şu uyarılarda bulundu: ?Aşırı sıcaklardan ölen birçok kişinin evinde klima yok ancak vantilatör var. Vantilatörler, 39-40 dereceye kadar olan sıcaklıklarda vücut ısısını ve kalp üzerindeki yükü azaltabilir. Ancak bu sıcaklıkların üzerindeki koşullarda vantilatörler kapatılmalı çünkü vücut daha fazla ısınır ve terleme yoluyla kendini yeterince soğutamaz.? Araştırma, Emergency Medicine dergisinde yayımlandı.

    Daily Mail'de yer alan habere göre uzmanlar, sıcaklık 39 dereceyi geçtiğinde vantilatör kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Sağlıklı bireylerde bu sınır 39 derece iken, 65 yaş üstü bireylerde 38 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda vantilatör kullanımı riskli bulunuyor. Özellikle idrar kontrolü için antikolinerjik ilaç kullanan yaşlı bireylerin, 37 derece üzerindeki sıcaklıklarda bile temkinli olması gerekiyor.

    Bilim insanları, sıcak havalardan korunmak için şu yöntemleri öneriyor:
    Güneş alan odalarda perdeleri ve camları kapalı tutun. Sıcak çarpması belirtilerini öğrenin. Bu belirtiler gözlemlendiğinde nasıl müdahale edileceğini bilin.
    SICAK ÇARPMASI NEDİR? NHS?ye (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) göre, sıcak çarpmasından önce gelen ısı bitkinliğinin işaretleri ise şunlardır:
    Yorgunluk, yüksek vücut sıcaklığı Aşırı terleme, susuzluk hissi Hızlı nefes alıp verme, hızlı kalp atışı Baş ağrısı, mide bulantısı, kusma Soğuk ve solgun cilt, kol-bacak ve mide krampları
    Bu semptomlar görülüyorsa, kişinin serinletilmesi ve su içmesi sağlanmalıdır. Eğer 30 dakika içinde belirtiler geçerse acil müdahale gerekmez. Ancak geçmiyorsa veya kötüleşiyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna danışılmalıdır.
    Sıcak çarpması, vücut sıcaklığının 40 dereceye veya daha fazlasına çıkmasıyla organ hasarı ve hayati tehlike oluşturabilir. Terlemenin durması, bilinç bulanıklığı, koordinasyon kaybı, nöbet geçirme ve bayılma gibi semptomlar da sıcak çarpmasının habercisi olabilir

15 Ağustos 2025