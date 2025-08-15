Boşanıyorlar Mı?
Evcen'in Instagram hamlesi gündem oldu
Fahriye Evcen, Instagram'dan "Özçivit" soyadını sildi, bir süre sonra geri ekledi. Evcen?in bu hareketi sonrası boşanma iddiaları sosyal medyayı karıştırdı.
Magazin dünyasının en gözde ve neredeyse attığı her adımla olay olan çiftlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bu kez aşk dolu paylaşımlarla değil, sosyal medyada yaptıkları dikkat çekici bir değişiklik ile gündeme geldi.
ÖZÇİVİT SOYADINI SİLDİ 2017 yılında Burak Özçivit ile evlenen, güzel oyuncu Fahriye Evcen?in Instagram hesabından ?Özçivit? soyadını kaldırması, magazin dünyasında ?Acaba boşanıyorlar mı?? sorularını beraberinde getirdi.
Fahriye Evcen, kısa bir süre sonra soyadını tekrar profiline ekledi.
Olayın ardından Fahriye Evcen ve Burak Özçivit tarafından resmi bir açıklama gelmemesi, ayrılık iddialarını güçlendirirken Evcen, sosyal medya hesabından eşi Burak Özçivit ile arabada çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Paylaşılan bu fotoğraf, çiftin takipçilerine "ayrılık yok, beraberiz" mesajı verse de bazı kullanıcılar tarafından "göz boyama" olarak nitelendirildi.