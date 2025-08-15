Boşanıyorlar Mı?

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
İzmir'de toplu ulaşıma zam
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi
Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi
16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde
Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak
Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak

Boşanıyorlar Mı?

Evcen'in Instagram hamlesi gündem oldu

  1. Fahriye Evcen, Instagram'dan "Özçivit" soyadını sildi, bir süre sonra geri ekledi. Evcen?in bu hareketi sonrası boşanma iddiaları sosyal medyayı karıştırdı.

    Fahriye Evcen, Instagram'dan "Özçivit" soyadını sildi, bir süre sonra geri ekledi. Evcen?in bu hareketi sonrası boşanma iddiaları sosyal medyayı karıştırdı.

  2. Magazin dünyasının en gözde ve neredeyse attığı her adımla olay olan çiftlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bu kez aşk dolu paylaşımlarla değil, sosyal medyada yaptıkları dikkat çekici bir değişiklik ile gündeme geldi.

    Magazin dünyasının en gözde ve neredeyse attığı her adımla olay olan çiftlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bu kez aşk dolu paylaşımlarla değil, sosyal medyada yaptıkları dikkat çekici bir değişiklik ile gündeme geldi.

  3. ÖZÇİVİT SOYADINI SİLDİ 2017 yılında Burak Özçivit ile evlenen, güzel oyuncu Fahriye Evcen?in Instagram hesabından ?Özçivit? soyadını kaldırması, magazin dünyasında ?Acaba boşanıyorlar mı?? sorularını beraberinde getirdi.

    ÖZÇİVİT SOYADINI SİLDİ 2017 yılında Burak Özçivit ile evlenen, güzel oyuncu Fahriye Evcen?in Instagram hesabından ?Özçivit? soyadını kaldırması, magazin dünyasında ?Acaba boşanıyorlar mı?? sorularını beraberinde getirdi.

  4. Fahriye Evcen, kısa bir süre sonra soyadını tekrar profiline ekledi.

    Fahriye Evcen, kısa bir süre sonra soyadını tekrar profiline ekledi.

  5. Olayın ardından Fahriye Evcen ve Burak Özçivit tarafından resmi bir açıklama gelmemesi, ayrılık iddialarını güçlendirirken Evcen, sosyal medya hesabından eşi Burak Özçivit ile arabada çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

    Olayın ardından Fahriye Evcen ve Burak Özçivit tarafından resmi bir açıklama gelmemesi, ayrılık iddialarını güçlendirirken Evcen, sosyal medya hesabından eşi Burak Özçivit ile arabada çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

  6. Paylaşılan bu fotoğraf, çiftin takipçilerine "ayrılık yok, beraberiz" mesajı verse de bazı kullanıcılar tarafından "göz boyama" olarak nitelendirildi.

    Paylaşılan bu fotoğraf, çiftin takipçilerine "ayrılık yok, beraberiz" mesajı verse de bazı kullanıcılar tarafından "göz boyama" olarak nitelendirildi.

15 Ağustos 2025