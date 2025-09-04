Ben Seninle Doğdum
Gonca Vuslateri doğum gününü kızıyla kutladı
Kısa bir süre önce imaj değiştiren Gonca Vuslateri, uzun yıllardır kullandığı koyu renk saçlarını sarı tonlarına boyattı.
ÜNLÜ OYUNCU 39 YAŞINDA İmaj değişikliği ile adından söz ettiren Gonca Vuslateri, bugün 39 yaşına bastı.
Son olarak "Leyla: Hayat? Aşk? Adalet..." adlı dizide rol alan ünlü oyuncu, doğum gününde kızı Asya Mone'ye duygusal satırlarla seslendi.
"HEDİYEM, ZAFERİM, DUAM..." Gonca Vuslateri, paylaşımına "Bugün doğum günüm. Ama ben seninle doğdum Asya'm. Canım kızım... Hediyem, zaferim, duam, şükürüm" notunu düştü.
2024'TE EVLENDİ Mart 2024'te Levent Yaşar ile dünyaevine giren ünlü isim, 26 Nisan tarihinde de kızına kavuşmuştu. Çift, kızlarına Asya Mone adını verdi.
4 Eylül 2025