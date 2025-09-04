2024'TE EVLENDİ Mart 2024'te Levent Yaşar ile dünyaevine giren ünlü isim, 26 Nisan tarihinde de kızına kavuşmuştu. Çift, kızlarına Asya Mone adını verdi.

"HEDİYEM, ZAFERİM, DUAM..." Gonca Vuslateri, paylaşımına "Bugün doğum günüm. Ama ben seninle doğdum Asya'm. Canım kızım... Hediyem, zaferim, duam, şükürüm" notunu düştü.

