Cennet Hurmasının Bilinmeyen Etkisi
diyabet hastaları için cennet hurması, ölçülü tüketildiğinde sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Uzmanlar, cennet hurmasının protein veya sağlıklı yağlarla birlikte tüketilmesi ve porsiyon boyutlarının izlenmesinin kan şekeri yükselmelerini önlemede kritik rol oynadığını belirtiyor.
2015 yılında yapılan bir inceleme çalışması, cennet hurmasının besin profilini ve kalp hastalığı, diyabet gibi kronik hastalıklar üzerindeki potansiyel etkilerini ortaya koydu. Araştırmaya göre, cennet hurmasının güçlü antioksidanları reaktif oksijen türlerini nötralize ederek oksidatif hasarı azaltıyor; ayrıca fitokimyasalları alfa-amilaz ve alfa-glukozidaz gibi enzimleri inhibe ederek kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Meyvenin kabuğu ve yaprakları ise insülin duyarlılığını artırıcı etkiler sunuyor ve diyabette sık görülen oksidatif stres ile inflamasyonu azaltabiliyor.
Cennet Hurmalarının Diyabet Hastaları İçin Öne Çıkan Özellikleri Orta Glisemik İndeks: Cennet hurmaları, yaklaşık 50-60 GI değeri ile kan şekerinde daha yavaş ve istikrarlı artış sağlıyor. Yüksek Lif İçeriği: Lif, şekerin kana emilimini yavaşlatarak kan şekeri seviyelerinin daha stabil kalmasına yardımcı oluyor. Antioksidan Zengini: C vitamini, beta-karoten ve flavonoidler sayesinde inflamasyon ve oksidatif stresle mücadele edebiliyor. Kalp Sağlığını Destekleyici: Potasyum ve lif açısından zengin olması, kan basıncı ve kolesterol kontrolüne katkı sunuyor.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR Orta boy bir cennet hurması, 21-31 gram karbonhidrat içeriyor ve tek seferde fazla tüketilmesi kan şekerini yükseltebiliyor. Diyabet hastaları için porsiyon kontrolü kritik. Ayrıca, cennet hurmasını aç karnına tüketmek yerine badem, peynir veya yoğurt gibi protein veya sağlıklı yağlarla birlikte almak, şeker emilimini yavaşlatıyor.
DİYABET DOSTU TÜKETİM ÖNERİSİ Cennet hurmalarını kuruyemiş, peynir veya yoğurt ile birlikte tüketmek. Smoothie, salata veya yulaf ezmesi gibi lif açısından zengin öğünlere eklemek. Günlük karbonhidrat alımını takip ederek cennet hurmalarını buna göre planlamak. Kan şekerini yemekten önce ve sonra kontrol etmek.
Mevsimi geldiğinde, salatalardan smoothielere ve atıştırmalıklara kadar pek çok şekilde tüketilebilen cennet hurması, diyabet dostu tatlı seçeneği olarak sofralarda yerini alabilir. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.