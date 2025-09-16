Cennet Hurmasının Bilinmeyen Etkisi

SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Yolcu midibüsü kayganlaşan yolda devrildi: 12 yaralı
Yolcu midibüsü kayganlaşan yolda devrildi: 12 yaralı
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indi
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indi
Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde
Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı
Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bitti
Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bitti
Erdoğan: İsrail, haydutluğunu farklı bir boyuta taşıdı
Erdoğan: İsrail, haydutluğunu farklı bir boyuta taşıdı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Kartınızı kimseye vermeyin! Hesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
Kartınızı kimseye vermeyin! Hesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu
İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Cennet Hurmasının Bilinmeyen Etkisi

diyabet hastaları için cennet hurması, ölçülü tüketildiğinde sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

  1. Uzmanlar, cennet hurmasının protein veya sağlıklı yağlarla birlikte tüketilmesi ve porsiyon boyutlarının izlenmesinin kan şekeri yükselmelerini önlemede kritik rol oynadığını belirtiyor.

    Uzmanlar, cennet hurmasının protein veya sağlıklı yağlarla birlikte tüketilmesi ve porsiyon boyutlarının izlenmesinin kan şekeri yükselmelerini önlemede kritik rol oynadığını belirtiyor.

  2. 2015 yılında yapılan bir inceleme çalışması, cennet hurmasının besin profilini ve kalp hastalığı, diyabet gibi kronik hastalıklar üzerindeki potansiyel etkilerini ortaya koydu. Araştırmaya göre, cennet hurmasının güçlü antioksidanları reaktif oksijen türlerini nötralize ederek oksidatif hasarı azaltıyor; ayrıca fitokimyasalları alfa-amilaz ve alfa-glukozidaz gibi enzimleri inhibe ederek kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Meyvenin kabuğu ve yaprakları ise insülin duyarlılığını artırıcı etkiler sunuyor ve diyabette sık görülen oksidatif stres ile inflamasyonu azaltabiliyor.

    2015 yılında yapılan bir inceleme çalışması, cennet hurmasının besin profilini ve kalp hastalığı, diyabet gibi kronik hastalıklar üzerindeki potansiyel etkilerini ortaya koydu. Araştırmaya göre, cennet hurmasının güçlü antioksidanları reaktif oksijen türlerini nötralize ederek oksidatif hasarı azaltıyor; ayrıca fitokimyasalları alfa-amilaz ve alfa-glukozidaz gibi enzimleri inhibe ederek kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Meyvenin kabuğu ve yaprakları ise insülin duyarlılığını artırıcı etkiler sunuyor ve diyabette sık görülen oksidatif stres ile inflamasyonu azaltabiliyor.

  3. Cennet Hurmalarının Diyabet Hastaları İçin Öne Çıkan Özellikleri Orta Glisemik İndeks: Cennet hurmaları, yaklaşık 50-60 GI değeri ile kan şekerinde daha yavaş ve istikrarlı artış sağlıyor. Yüksek Lif İçeriği: Lif, şekerin kana emilimini yavaşlatarak kan şekeri seviyelerinin daha stabil kalmasına yardımcı oluyor. Antioksidan Zengini: C vitamini, beta-karoten ve flavonoidler sayesinde inflamasyon ve oksidatif stresle mücadele edebiliyor. Kalp Sağlığını Destekleyici: Potasyum ve lif açısından zengin olması, kan basıncı ve kolesterol kontrolüne katkı sunuyor.

    Cennet Hurmalarının Diyabet Hastaları İçin Öne Çıkan Özellikleri Orta Glisemik İndeks: Cennet hurmaları, yaklaşık 50-60 GI değeri ile kan şekerinde daha yavaş ve istikrarlı artış sağlıyor. Yüksek Lif İçeriği: Lif, şekerin kana emilimini yavaşlatarak kan şekeri seviyelerinin daha stabil kalmasına yardımcı oluyor. Antioksidan Zengini: C vitamini, beta-karoten ve flavonoidler sayesinde inflamasyon ve oksidatif stresle mücadele edebiliyor. Kalp Sağlığını Destekleyici: Potasyum ve lif açısından zengin olması, kan basıncı ve kolesterol kontrolüne katkı sunuyor.

  4. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR Orta boy bir cennet hurması, 21-31 gram karbonhidrat içeriyor ve tek seferde fazla tüketilmesi kan şekerini yükseltebiliyor. Diyabet hastaları için porsiyon kontrolü kritik. Ayrıca, cennet hurmasını aç karnına tüketmek yerine badem, peynir veya yoğurt gibi protein veya sağlıklı yağlarla birlikte almak, şeker emilimini yavaşlatıyor.

    DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR Orta boy bir cennet hurması, 21-31 gram karbonhidrat içeriyor ve tek seferde fazla tüketilmesi kan şekerini yükseltebiliyor. Diyabet hastaları için porsiyon kontrolü kritik. Ayrıca, cennet hurmasını aç karnına tüketmek yerine badem, peynir veya yoğurt gibi protein veya sağlıklı yağlarla birlikte almak, şeker emilimini yavaşlatıyor.

  5. DİYABET DOSTU TÜKETİM ÖNERİSİ Cennet hurmalarını kuruyemiş, peynir veya yoğurt ile birlikte tüketmek. Smoothie, salata veya yulaf ezmesi gibi lif açısından zengin öğünlere eklemek. Günlük karbonhidrat alımını takip ederek cennet hurmalarını buna göre planlamak. Kan şekerini yemekten önce ve sonra kontrol etmek.

    DİYABET DOSTU TÜKETİM ÖNERİSİ Cennet hurmalarını kuruyemiş, peynir veya yoğurt ile birlikte tüketmek. Smoothie, salata veya yulaf ezmesi gibi lif açısından zengin öğünlere eklemek. Günlük karbonhidrat alımını takip ederek cennet hurmalarını buna göre planlamak. Kan şekerini yemekten önce ve sonra kontrol etmek.

  6. Mevsimi geldiğinde, salatalardan smoothielere ve atıştırmalıklara kadar pek çok şekilde tüketilebilen cennet hurması, diyabet dostu tatlı seçeneği olarak sofralarda yerini alabilir. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

    Mevsimi geldiğinde, salatalardan smoothielere ve atıştırmalıklara kadar pek çok şekilde tüketilebilen cennet hurması, diyabet dostu tatlı seçeneği olarak sofralarda yerini alabilir. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

16 Eylül 2025