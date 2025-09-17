Harvardlı Doktor "Bu Meyveyi Asla Yemem"

Bu sorunu ara sıra yaşamak zararsız olsa da, sık veya kronik kabızlığın bağırsak kanseriyle bağlantısı giderek artmaktadır. Yapılan araştırmalar, kronik yavaş çalışan bir sistemin, sindirim sistemi kanserlerine yakalanma riskini bir buçuk kat artırdığını, düzenli bağırsak hareketlerinin ise potansiyel toksinlerin bağırsak duvarında kalış süresini en aza indirdiğini ortaya koyuyor. Kolorektal cerrah Haney Yousef daha önce Daily Mail'e yaptığı açıklamada, 'Bu çok önemli çünkü zararlı maddelerle uzun süreli temas, kolon ve rektumumuzun hassas astarına zarar verebilir' demişti. Bu atık ürünlerin tuvalete gidilerek atılması ne kadar sık ​​olursa o kadar iyi olur. Dr. Sethi'nin bağırsak dostu meyveleri arasında ilk sırayı yaban mersini alırken, onu nar takip etti.