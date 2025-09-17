Bilim İnsanları Açıkladı: Mavi Gözler Gerçekte "Mavi" Değil

Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Sürpriz buluşma iddiası: Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecek
Sürpriz buluşma iddiası: Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecek
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor

Bilim İnsanları Açıkladı: Mavi Gözler Gerçekte "Mavi" Değil

Bilim insanları, mavi gözlerin aslında pigmentten değil ışığın saçılmasından kaynaklandığını ortaya koydu.

  1. Bir kişiye bakarken ilk fark edilen özelliklerden biri göz rengidir. Özellikle mavi gözler çoğu kişiyi etkiler; ancak bilimsel gerçek şaşırtıcı. Uzmanlara göre mavi gözler, sandığımız gibi mavi pigment içermez. DailyMail'de yer alan habere göre; Mavi rengin kaynağı, Tyndall etkisi olarak bilinen bir olgu. Bu etki, gökyüzünün ve denizin mavi görünmesine benzer şekilde ışığın saçılmasıyla oluşuyor.

    Bir kişiye bakarken ilk fark edilen özelliklerden biri göz rengidir. Özellikle mavi gözler çoğu kişiyi etkiler; ancak bilimsel gerçek şaşırtıcı. Uzmanlara göre mavi gözler, sandığımız gibi mavi pigment içermez. DailyMail'de yer alan habere göre; Mavi rengin kaynağı, Tyndall etkisi olarak bilinen bir olgu. Bu etki, gökyüzünün ve denizin mavi görünmesine benzer şekilde ışığın saçılmasıyla oluşuyor.

  2. MELANİN VE IŞIK ETKİLEŞİMİ Avustralya?daki Bond Üniversitesi?nden Dr. Davinia Beaver, göz renginin asıl belirleyicisinin melanin olduğunu söyledi. Dr. Beaver, The Conversation için kaleme aldığı yazısında şunları aktardı: Kahverengi gözler, yüksek oranda melanin içerdiği için ışığı emer ve koyu görünür. Mavi gözler ise düşük melanin içerir; bu nedenle ışığın kısa dalga boyları (mavi) daha fazla saçılarak göz renginin mavi algılanmasına neden olur.

    MELANİN VE IŞIK ETKİLEŞİMİ Avustralya?daki Bond Üniversitesi?nden Dr. Davinia Beaver, göz renginin asıl belirleyicisinin melanin olduğunu söyledi. Dr. Beaver, The Conversation için kaleme aldığı yazısında şunları aktardı: Kahverengi gözler, yüksek oranda melanin içerdiği için ışığı emer ve koyu görünür. Mavi gözler ise düşük melanin içerir; bu nedenle ışığın kısa dalga boyları (mavi) daha fazla saçılarak göz renginin mavi algılanmasına neden olur.

  3. YEŞİL VE ELA GÖZLERİN SIRRI Mavi gözler kadar düşük olmasa da, melanin seviyelerindeki genetik farklılıklar yeşil gözleri oluşturuyor. Bu nedenle yeşil gözler dünyada daha nadir görülüyor. Ela gözlerde ise iris içindeki melanin dağılımının dengesizliği nedeniyle, ışığa bağlı olarak değişebilen bir renk mozaiği ortaya çıkıyor. Uzun yıllar göz renginin tek bir genle belirlendiği düşünülse de, son araştırmalar bunun çok sayıda genin etkisiyle ortaya çıktığını gösterdi. Dr. Beaver, bunun aynı ailedeki çocukların neden farklı göz renklerine sahip olduğunu ve mavi gözlü ebeveynlerden yeşil ya da açık kahverengi gözlü çocukların doğabileceğini açıkladı.

    YEŞİL VE ELA GÖZLERİN SIRRI Mavi gözler kadar düşük olmasa da, melanin seviyelerindeki genetik farklılıklar yeşil gözleri oluşturuyor. Bu nedenle yeşil gözler dünyada daha nadir görülüyor. Ela gözlerde ise iris içindeki melanin dağılımının dengesizliği nedeniyle, ışığa bağlı olarak değişebilen bir renk mozaiği ortaya çıkıyor. Uzun yıllar göz renginin tek bir genle belirlendiği düşünülse de, son araştırmalar bunun çok sayıda genin etkisiyle ortaya çıktığını gösterdi. Dr. Beaver, bunun aynı ailedeki çocukların neden farklı göz renklerine sahip olduğunu ve mavi gözlü ebeveynlerden yeşil ya da açık kahverengi gözlü çocukların doğabileceğini açıkladı.

  4. BEBEKLERDE GÖZ RENGİ NEDEN DEĞİŞİR? Özellikle Avrupa kökenli bebekler, düşük melanin seviyeleri nedeniyle doğduklarında mavi ya da gri gözlü olabiliyor. Ancak yaşamın ilk yıllarında pigment birikmeye başladıkça göz rengi yeşile veya kahverengiye dönüşebiliyor. Yetişkinlikte göz rengi genellikle sabit kalıyor. Yine de ışık, giyim tarzı ve bazı sağlık durumları göz renginde küçük değişikliklere yol açabiliyor.

    BEBEKLERDE GÖZ RENGİ NEDEN DEĞİŞİR? Özellikle Avrupa kökenli bebekler, düşük melanin seviyeleri nedeniyle doğduklarında mavi ya da gri gözlü olabiliyor. Ancak yaşamın ilk yıllarında pigment birikmeye başladıkça göz rengi yeşile veya kahverengiye dönüşebiliyor. Yetişkinlikte göz rengi genellikle sabit kalıyor. Yine de ışık, giyim tarzı ve bazı sağlık durumları göz renginde küçük değişikliklere yol açabiliyor.

  5. FARKLI RENKLİ GÖZLER Bazı ünlülerde görülen heterokromi, yani iki gözün farklı renkte olması, genetik faktörlerden, yaralanmalardan ya da bazı sağlık sorunlarından kaynaklanabiliyor. Örneğin; Kate Bosworth ve Mila Kunis?in gözleri farklı renkte. David Bowie?nin gözleri ise gençliğinde geçirdiği bir kazanın ardından farklı görünmeye başladı.

    FARKLI RENKLİ GÖZLER Bazı ünlülerde görülen heterokromi, yani iki gözün farklı renkte olması, genetik faktörlerden, yaralanmalardan ya da bazı sağlık sorunlarından kaynaklanabiliyor. Örneğin; Kate Bosworth ve Mila Kunis?in gözleri farklı renkte. David Bowie?nin gözleri ise gençliğinde geçirdiği bir kazanın ardından farklı görünmeye başladı.

  6. DÜNYADA EN YAYGIN GÖZ RENGİ Araştırmalara göre, kahverengi gözler dünyada en yaygın renk olurken, İngiltere?de en çok görülen göz rengi ise mavi.

    DÜNYADA EN YAYGIN GÖZ RENGİ Araştırmalara göre, kahverengi gözler dünyada en yaygın renk olurken, İngiltere?de en çok görülen göz rengi ise mavi.

17 Eylül 2025