Vücuttaki Eksikliğinin Hayati Önemi Var
. Uzmanlar D vitamini takviyesi kullanımının tam zamanı olduğunu vurguluyor.
DailyMail'de yer alan habere göre; Dr. Donald Grant, ?D vitamini kaslarımızın ve bağışıklık sistemimizin normal çalışması için hayati önem taşır. Ayrıca, vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olduğu için kemik ve kas sağlığının korunması açısından kritik bir rol oynar. Bu besin maddesi olmadan insanlar raşitizm veya osteoporoz gibi rahatsızlıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya kalır,? dedi.
Uzman, D vitamininin bağışıklık sistemini destekleyerek vücudu enfeksiyon ve hastalıklara karşı koruduğunu, eksikliğinin ise otoimmün rahatsızlıklar ve göğüs enfeksiyonları riskini artırabileceğini belirtti.
ABD?de Tıp Enstitüsü, D vitamini için minimum sınırı 20 ng/ml olarak belirlerken, İngiltere?de NHS sağlıklı bir temel seviye için 12 ng/ml?yi öneriyor. İngiltere?de yetişkinlerin yaklaşık altıda birinin yeterli D vitamini almadığı tahmin ediliyor ve özellikle yaşlıların dikkatli olması gerekiyor.
Dr. Grant, ?D vitamini eksikliği kas güçsüzlüğüne yol açabilir. Bu nedenle her yaştan insanın sağlıklı bir beslenme alışkanlığı benimsemesi önemli. Özellikle yaşlı bireylerde düşme riski daha yüksek olabiliyor,? ifadelerini kullandı. D vitamini, yağlı balık, kırmızı et ve yumurta sarısı gibi besinlerde doğal olarak bulunurken, vücut güneş ışığına maruz kaldığında da üretiliyor. Bu nedenle ?güneş vitamini? olarak da biliniyor. Dr. Grant, yaz mevsiminin sona ermesi ve İngiltere genelinde fırtınalı hava koşullarının başlamasıyla birlikte takviye kullanımının önerildiğini belirtti. ?Gün ışığı saatlerinin azalmasıyla birlikte vücudun D vitaminine erişimi sınırlanıyor. Bu dönemde takviyeler, vitamin eksikliğini önlemek için önemli bir kaynak olabilir. Yılın başlarında takviye almaya başlamak, güneş ışığı eksikliğinin etkilerini azaltabilir,? dedi.
Uzman, takviye seçiminde NHS?nin günlük 400 IU D vitamini tavsiyesinden daha fazlasını sunan ürünlerin tercih edilebileceğini belirterek, bağışıklık, kemik ve kas fonksiyonlarının yeterli şekilde desteklenebileceğini ifade etti.
Diyetlerine takviye eklemeyi düşünen kişilerin, özellikle mevcut bir sağlık durumu varsa, öncelikle aile hekimlerine danışmaları gerekiyor. Fazla D vitamini, vücudun fazla kalsiyum emmesine yol açabilir ve böbrekler, kalp ve akciğer gibi dokularda birikime neden olabilir. Bu durum, mide bulantısı, kusma, kabızlık, susuzluk, kemik ağrısı ve böbrek taşı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. ÖNEMLİ: Takviye kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.