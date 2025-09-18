Netanyahu'ya yanıt: 170 bin Kudüs tapusu Türkiye arşivlerinde
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Gelir İdaresi Başkanlığı maaş promosyon ihalesi yapıldı
Bahçeli'den ABD-İsrail koalisyonuna karşı 'TRÇ' ittifakı önerisi
Bakanlıktan Atatürk Öğrenci Yurdu iddialarına ilişkin açıklama
Komisyon, 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek
RTÜK'ten 'milli ve manevi değerlere aykırılık' gerekçesiyle 5 dijital platforma ceza
Veteriner Hekimler 7 Yıldır VUS Sınavını Bekliyor
Erdoğan: Şehitlerimizin Hatırasına Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz
Ailesini Öldürmekle Suçlanan Doktordan İntihar Girişimi
Benzine zam geliyor! Litresi 56 lirayı aşacak
MSB: Suriye'den çekilme ancak terör biterse olur
TDV, 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak
'50 kuruş tedavülden kalkıyor' iddiasına yalanlama
'Huzur İstanbul' uygulamasında 873 gözaltı
İlber Ortaylı: İmamoğlu'nu Belediye Başkanı olarak görmedim ki!
Kooperatifler için hazırlanan 5 yıllık yol haritası açıklanacak
'İsrail, Silvan yazıtını 3 defa istedi ancak vermedik'
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
İddia: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti yolunda
Cinayetler 'influencer'ların kazanç kapısı oldu! Servet kazanıyorlar
Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü
Öğrencilere kötü örnek olan tören krizi: Başkan eleştirdi, vali cevap verdi
Bakan Şimşek'ten 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahmini
İnşaat sektöründe 5 yılda tarihi artış: 4,1 trilyon lira satış
FED'den yılın ilk faiz indirimi kararı geldi
Bakanlıktan Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli talebi
Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Vücuttaki Eksikliğinin Hayati Önemi Var

Uzmanlar D vitamini takviyesi kullanımının tam zamanı olduğunu vurguluyor.

  DailyMail'de yer alan habere göre; Dr. Donald Grant, "D vitamini kaslarımızın ve bağışıklık sistemimizin normal çalışması için hayati önem taşır. Ayrıca, vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olduğu için kemik ve kas sağlığının korunması açısından kritik bir rol oynar. Bu besin maddesi olmadan insanlar raşitizm veya osteoporoz gibi rahatsızlıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya kalır," dedi.

  Uzman, D vitamininin bağışıklık sistemini destekleyerek vücudu enfeksiyon ve hastalıklara karşı koruduğunu, eksikliğinin ise otoimmün rahatsızlıklar ve göğüs enfeksiyonları riskini artırabileceğini belirtti.

  ABD'de Tıp Enstitüsü, D vitamini için minimum sınırı 20 ng/ml olarak belirlerken, İngiltere'de NHS sağlıklı bir temel seviye için 12 ng/ml'yi öneriyor. İngiltere'de yetişkinlerin yaklaşık altıda birinin yeterli D vitamini almadığı tahmin ediliyor ve özellikle yaşlıların dikkatli olması gerekiyor.

  Dr. Grant, "D vitamini eksikliği kas güçsüzlüğüne yol açabilir. Bu nedenle her yaştan insanın sağlıklı bir beslenme alışkanlığı benimsemesi önemli. Özellikle yaşlı bireylerde düşme riski daha yüksek olabiliyor," ifadelerini kullandı. D vitamini, yağlı balık, kırmızı et ve yumurta sarısı gibi besinlerde doğal olarak bulunurken, vücut güneş ışığına maruz kaldığında da üretiliyor. Bu nedenle "güneş vitamini" olarak da biliniyor. Dr. Grant, yaz mevsiminin sona ermesi ve İngiltere genelinde fırtınalı hava koşullarının başlamasıyla birlikte takviye kullanımının önerildiğini belirtti. "Gün ışığı saatlerinin azalmasıyla birlikte vücudun D vitaminine erişimi sınırlanıyor. Bu dönemde takviyeler, vitamin eksikliğini önlemek için önemli bir kaynak olabilir. Yılın başlarında takviye almaya başlamak, güneş ışığı eksikliğinin etkilerini azaltabilir," dedi.

  Uzman, takviye seçiminde NHS'nin günlük 400 IU D vitamini tavsiyesinden daha fazlasını sunan ürünlerin tercih edilebileceğini belirterek, bağışıklık, kemik ve kas fonksiyonlarının yeterli şekilde desteklenebileceğini ifade etti.

  Diyetlerine takviye eklemeyi düşünen kişilerin, özellikle mevcut bir sağlık durumu varsa, öncelikle aile hekimlerine danışmaları gerekiyor. Fazla D vitamini, vücudun fazla kalsiyum emmesine yol açabilir ve böbrekler, kalp ve akciğer gibi dokularda birikime neden olabilir. Bu durum, mide bulantısı, kusma, kabızlık, susuzluk, kemik ağrısı ve böbrek taşı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. ÖNEMLİ: Takviye kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.

18 Eylül 2025